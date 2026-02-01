Pontul zilei de luni, 2 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.75 la Superbet pentru FC Botoșani – Oțelul

ADVERTISEMENT

SuperLiga se apropie cu pași repezi de finalul sezonului regulat, iar lupta la play-off este mai încinsă ca niciodată. Ultimul joc din etapa cu numărul 24 este cel dintre FC Botoșani și Oțelul și este extrem de important pentru Top 6. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3.75.

Pontul zilei de luni, 2 februarie. Cotă de 3.75 cu care puteți da lovitura la întâlnirea FC Botoșani – Oțelul

Duelul dintre FC Botoșani și Oțelul vine într-un moment extrem de important pentru ambele combatante. Revelația turului, trupa lui Leo Grozavu a intrat pe o pantă descendentă și un eșec în fața gălățenilor i-ar coborî sub linia play-off-ului.

Botoșaniul a ajuns la 5 meciuri consecutive în campionat fără victorie, ultimele 3 fiind înfrângeri, iar . Singura modalitate de a liniști puțin apele este un succes în fața unei rivale la Top 6.

De partea cealaltă, Oțelul vine cu încrederea echipei care a arătat un fotbal bun, însă problemele sunt la nivel de lot, pentru că . Așa că jocul de luni, 2 februarie, de la ora 18:30, se anunță a fi extrem de echilibrat.

Meci de play-off în nordul Moldovei

Pentru Bet Builder-ul de la partida FC Botoșani – Oțelul am ales cinci pronosticuri interesante. Jucătorii ambelor echipe realizează faptul că orice pas greșit poate însemna ratarea play-off-ului și atunci am decis să mizăm pe variantele ”total goluri: peste 1.5” și ”total goluri FC Botoșani: peste 0.5”.

Chiar dacă oaspeții sunt o formație redutabilă, elevii lui Leo Grozavu vor dori să se afle la cârma jocului pentru a nu da posibilitatea adversarului să-și pună în valoare calitățile. Și atunci am ales pronosticurile ”total cornere: peste 8.5” și ”total cornere FC Botoșani: peste 3.5”.

Un lucru interesant de care trebuie ținut cont este faptul că întâlnirea ar putea să se joace pe un gazon destul de greu și pe o vreme friguroasă. Așa că am hotărât să mizăm pe ”șuturi pe poartă Zoran Mitrov: peste 0.5”. Acesta este Bet Builder-ul cu cotă 3.75 de la SUPERBET pentru meciul FC Botoșani – Oțelul.