Pariuri sportive

Pontul zilei de luni, 2 martie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5,75 la Superbet pentru Unirea Slobozia – Rapid

Cu pontul zilei de luni, 2 martie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5,75 la meciul dintre Unirea Slobozia și Rapid.
FANATIK
01.03.2026 | 23:15
Pontul zilei de luni 2 martie din SuperLiga Bet Builder de cota 575 la Superbet pentru Unirea Slobozia Rapid
Duel tare în Superliga între Unirea Slobozia și Rapid
ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 29 din SuperLiga se încheie cu meciul dintre Unirea Slobozia și Rapid, două echipe care au obiective diferite. Noi căutăm să profităm de această partidă și pontul zilei ne aduce o cotă frumoasă, de 5,75, în care avem încredere că va fi câștigătoare.

Pontul zilei la Superbet, adus de meciul dintre Unirea Slobozia și Rapid. Continuă oaspeții evoluția bună?

Rapid merge la Slobozia pentru a juca împotriva celor de la Unirea după ce în runda trecută au reușit să o învingă pe rivala Dinamo, 2-1, într-un duel de pe Arena Națională. Giuleștenii vor să continue acest trend ascendent și să confirme că se bat pentru câștigarea titlului.

ADVERTISEMENT

Astfel, noi mizăm pe o victorie a celor de la Rapid în meciul cu Unirea Slobozia, iar cota oferită de Superbet este de 1,52 pentru acest pronostic. În tur, trupa bucureșteană a obținut cele 3 puncte, după un 4-1 foarte clar pentru formația vișinie.

Alex Dobre, omul decisiv pentru cei de la Rapid? Mizăm pe atacantul giuleștenilor în meciul cu Unirea Slobozia

Alex Dobre este golgheterul celor de la Rapid în acest sezon și unul dintre cei mai buni marcatori din SuperLiga. Fotbalistul care a devenit un om indispensabil pentru giuleșteni este așteptat să fie un pericol continuu pentru poarta celor de la Unirea Slobozia, asta după ce în tur a marcat și a închis tabela.

ADVERTISEMENT
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și...
Digi24.ro
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump

Astfel, noi mizăm pe minim 2 șuturi pe poartă pe care Alex Dobre le va da în meciul dintre Unirea Slobozia și Rapid, iar cota oferită de cei de la Superbet este una foarte generoasă, nu mai puțin de 2,62. De asemenea, anticipăm că duelul o să fie unul jucat de la o poartă la alta, fără prea mult timp pierdut la mijlocul terenului sau cu pase fără rost.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
Digisport.ro
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!

Datorită acestui lucru, pontul zilei include și următoarea selecție: minim 10 cornere în meciul dintre Unirea Slobozia și Rapid, pentru o cotă de 1,90 oferită de Superbet. Așadar, din cele 3 selecții facem o cotă totală de 5,75 și cu o miză de 100 de lei avem un câștig de 575 de lei cu bet builder-ul de la Superbet.

Selecțiile pentru pontul zilei

ADVERTISEMENT
  • Victorie Rapid la Slobozia pentru o cotă de 1,52 la Superbet.
  • Alex Dobre are minim 2 șuturi pe poartă pentru o cotă de 2,62 la Superbet.
  • Minim 10 cornere în Unirea Slobozia – Rapid pentru o cotă de 1,90 la Superbet.
Biletul zilei la pariuri, duminică, 01 martie 2026. Câștig de 550 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, duminică, 01 martie 2026. Câștig de 550 de lei cu derby-uri din Premier League, Ligue 1 și Serie A
Pontul zilei de sâmbătă, 28 februarie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de sâmbătă, 28 februarie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Farul Constanța – CFR Cluj
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 28 februarie 2026. Câștig de 278 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 28 februarie 2026. Câștig de 278 de lei cu fotbal
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'Blestemul FCSB te va urmări!'. Fostul finanțator din Liga 1, convins că o...
iamsport.ro
'Blestemul FCSB te va urmări!'. Fostul finanțator din Liga 1, convins că o candidată la titlu se va 'scufunda definitiv'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!