Pontul zilei de luni, 2 martie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5,75 la Superbet pentru Unirea Slobozia – Rapid

Etapa cu numărul 29 din se încheie cu meciul dintre Unirea Slobozia și Rapid, două echipe care au obiective diferite. Noi căutăm să profităm de această partidă și pontul zilei ne aduce o cotă frumoasă, de 5,75, în care avem încredere că va fi .

Pontul zilei la Superbet, adus de meciul dintre Unirea Slobozia și Rapid. Continuă oaspeții evoluția bună?

Rapid merge la Slobozia pentru a juca împotriva celor de la Unirea după ce în runda trecută au reușit să o învingă pe rivala Dinamo, 2-1, într-un duel de pe Arena Națională. Giuleștenii vor să continue acest trend ascendent și să confirme că se bat pentru câștigarea titlului.

Astfel, noi mizăm pe o victorie a celor de la Rapid în meciul cu Unirea Slobozia, iar cota oferită de Superbet este de 1,52 pentru acest pronostic. În tur, trupa bucureșteană a obținut cele 3 puncte, după un 4-1 foarte clar pentru formația vișinie.

Alex Dobre, omul decisiv pentru cei de la Rapid? Mizăm pe atacantul giuleștenilor în meciul cu Unirea Slobozia

Alex Dobre este golgheterul celor de la Rapid în acest sezon și unul dintre cei mai buni marcatori din SuperLiga. Fotbalistul care a devenit un om indispensabil pentru giuleșteni este așteptat să fie un pericol continuu pentru poarta celor de la Unirea Slobozia, asta după ce în tur a marcat și a închis tabela.

Astfel, noi mizăm pe minim 2 șuturi pe poartă pe care Alex Dobre le va da în meciul dintre Unirea Slobozia și Rapid, iar cota oferită de cei de la Superbet este una foarte generoasă, nu mai puțin de 2,62. De asemenea, anticipăm că duelul o să fie unul jucat de la o poartă la alta, fără prea mult timp pierdut la mijlocul terenului sau cu pase fără rost.

Datorită acestui lucru, pontul zilei include și următoarea selecție: minim 10 cornere în meciul dintre Unirea Slobozia și Rapid, pentru o cotă de 1,90 oferită de Superbet. Așadar, din cele 3 selecții facem o cotă totală de 5,75 și cu o miză de 100 de lei avem un câștig de 575 de lei cu bet builder-ul de la Superbet.

Selecțiile pentru pontul zilei

