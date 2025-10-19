Pontul zilei de luni, 20 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4,50 la Superbet pentru Petrolul – CFR Cluj

ADVERTISEMENT

SuperLiga s-a întors după pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale, iar Pariorii au ocazia să beneficieze de un câștig generos la SUPERBET cu pontul zilei, care luni, 20 octombrie, vine cu o combinație Bet Builder de cotă 4,50 la Petrolul – CFR Cluj.

Pontul zilei de luni, 20 octombrie. Cotă de 4,50 cu care puteți da lovitura la Petrolul – CFR Cluj

Pe „Ilie Oană” este programat epilogul etapei a 13-a din SuperLiga. Meciul dintre Petrolul și CFR Cluj este programat luni, 20 octombrie, de la ora 20:30. Gazdele au moralul ridicat după ce, în runda precedentă, au bifat a doua victorie a sezonului. Petrolul a câștigat cu 1-0 pe terenul lui FC Argeș. Situația „lupilor galbeni” este însă în continuare critică. Echipa lui Eugen Neagoe e pe locul 14, cu doar 9 puncte, la fel ca Csikszereda, prima echipă aflată pe locurile direct retrogradabile.

De cealaltă parte, CFR Cluj s-a încurcat pe terenul formației din Miercurea Ciuc. Joi s-a jucat restanța etapei a 5-a, iar Vicecampioana a rămas astfel cu doar două succese în acest sezon și e pe locul 11, cu 13 puncte. Astfel, echipa lui Andrea Mandorlini a reușit contraperformanța de a primi gol în fiecare din cele 12 etape în care a jucat. Tocmai de aceea vom alege să începem Bet Builderul cu selecția „Total goluri Petrolul Ploiesti: Peste 0,5”.

Andrei Cordea, gata să lovească și împotriva Petrolului

Cu un succes, CFR Cluj are ocazia să facă 16 puncte și să se apropie la doar două lungimi de play-off. De aceea, e de așteptat ca echipa lui Mandorlini să se arunce în ofensivă și să încerce de mai multe ori poarta gazdelor.

În meciul trecut, de la Miercurea Ciuc, cel mai bun fotbalist de pe teren a fost Andrei Cordea, cel care a înscris și un gol. De altfel, fostul mijlocaș de la FCSB este un fotbalist care încearcă în dese rânduri poarta și de aceea vom miza și pe varianta „șuturi pe poartă jucător: Andrei Cordea – Peste 0,5”. La Miercurea Ciuc, Cordea a prins de 3 ori cadrul porții.

Avalanșă de ocazii la poarta „găzarilor”?

Deși nu mai are eficiența din era Dan Petrescu, CFR Cluj e în continuare o echipă periculoasă la fazele fixe. Nici nu e de mirare având în vedere de câte ori duce mingea la colțul terenului.

Viceampioana are o medie de 6,4 cornere per meci. Doar FCSB și Farul Constanța stau mai bine la acest capitol. Ceea ce ne face să închidem pariul cu pronosticul „Total cornere CFR Cluj: Peste 4,5”.

Acestea sunt cele trei propuneri pe care vi le facem cu ajutorul SUPERBET de la partida Petrolul – CFR Cluj. În cele din urmă a ieșit o cotă finală de 4,50 care cu puțin noroc poate aduce un câștig important.