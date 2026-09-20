Pariuri sportive

Pontul zilei de luni, 21 septembrie 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4,00 la Superbet de la Petrolul – Csikszereda

Partida de la Ploiești dintre Petrolul și Csikszereda vine cu pontul zilei de luni, 21 septembrie 2026. Un Bet Builder de la acest duel ne poate aduce o excelentă cotă de 4,00.
Adrian Baciu
20.09.2026 | 21:50
Pontul zilei de luni 21 septembrie 2026 din SuperLiga Bet Builder de cota 400 la Superbet de la Petrolul Csikszereda
Pontul zilei de luni, 21 septembrie, din SuperLiga. Sursa foto: sportpictures.eu
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Etapa a 10-a din SuperLiga se încheie luni, 21 septembrie, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești. Revelația startului de sezon, Petrolul, primește vizita „Lanternei” Csikszereda. De la acest meci am ales, la rubrica  „pontul zilei”, un pariu de tip Bet Builder care ajunge la cota de 4,00, la SUPERBET.

Pontul zilei de luni, 21 septembrie, din SuperLiga. Cota de 1,83 pe care o urmărim din start la Petrolul – Csikszereda

Cu un excelent Ricardo Sousa (47 de ani) pe bancă, Petrolul are o primă parte a turului din SuperLiga de senzație. Ploieștenii erau, înainte de startul rundei a 10-a, pe locul 4, peste echipe cu pretenții mari, ca FCSB, U Cluj, CFR Cluj. Luni, pe stadionul „Ilie Oană” vine cea mai slabă echipă a campionatului, Csikszereda.

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De la acest meci nu puteam alege, pe un bilet de tip Bet Builder, decât un solist pe echipa mai bună. Petrolul are cota 1,83 pentru a se impune în acest duel. Pe teren propriu, „Lupii Galbeni” au o linie de clasament perfectă, cu excepția meciului pierdut cu Rapid. Dincolo, echipa din Miercurea Ciuc este un dezastru în deplasare: 5 meciuri, 5 eșecuri și golaveraj 3-13.

„Lupii Galbeni”, așteptați să atace în valuri „Lanterna” Csikszereda

Având în față o defensivă care a încasat 21 de goluri în 9 etape, Petrolul nu va ezita să atace poarta adversă. În runda anterioară, cu FCSB, prahovenii au arătat că pot pune probleme oricărei echipe. Teoretic, cu Csikszereda misiunea lor va fi și mai ușoară. Anticipăm un meci în care gazdele vor trage mult la poartă. Cota la SUPERBET pentru „Peste 15,5 șuturi” este de 1,85.

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Într-un meci ofensiv, deschis, în care cel puțin o echipă joacă spectaculos, nu lipsesc nici fazele fixe. Vedem la meciul Petrolul – Csikszereda și multe cornere. Dacă vor fi cel puțin 7 în meci, atunci mai putem adăuga o cotă de 1,27 pe acest bilet Bet Builder. La final, cota obținută la SUPERBET este de 4,00. Cu 100 de lei mizați putem câștiga rapid 400 de lei.

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Pontul zilei de luni, 21 septembrie: Bet Builder la Petrolul – Csikszereda:

  • 1 – cotă 1,83
  • Peste 15,5 șuturi Petrolul – cotă 1,85
  • Peste 6,5 cornere în meci – cotă 1,27

Cotă finală: 4,00

  • 1,43 este cota SUPERBET pentru „Petrolul câștigă oricare dintre reprize” în meciul cu Csikszereda

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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