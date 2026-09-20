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Etapa a 10-a din SuperLiga se încheie luni, 21 septembrie, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești. Revelația startului de sezon, Petrolul, primește vizita „Lanternei” Csikszereda. De la acest meci am ales, la rubrica „pontul zilei”, un pariu de tip Bet Builder care ajunge la cota de 4,00, la SUPERBET.

Pontul zilei de luni, 21 septembrie, din SuperLiga. Cota de 1,83 pe care o urmărim din start la Petrolul – Csikszereda

Cu un excelent Ricardo Sousa (47 de ani) pe bancă, Petrolul are o primă parte a turului din SuperLiga de senzație. Ploieștenii erau, înainte de startul rundei a 10-a, pe locul 4, peste echipe cu pretenții mari, ca FCSB, U Cluj, CFR Cluj. Luni, pe stadionul „Ilie Oană” vine cea mai slabă echipă a campionatului, Csikszereda.

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De la acest meci nu puteam alege, pe un bilet de tip Bet Builder, decât un solist pe echipa mai bună. Petrolul are cota 1,83 pentru a se impune în acest duel. au o linie de clasament perfectă, cu excepția meciului pierdut cu Rapid. Dincolo, echipa din Miercurea Ciuc este un dezastru în deplasare: 5 meciuri, 5 eșecuri și golaveraj 3-13.

„Lupii Galbeni”, așteptați să atace în valuri „Lanterna” Csikszereda

Având în față o defensivă care a încasat 21 de goluri în 9 etape, Petrolul nu va ezita să atace poarta adversă. În runda anterioară, cu FCSB, prahovenii au arătat că pot pune probleme oricărei echipe. Teoretic, cu Csikszereda misiunea lor va fi și mai ușoară. Anticipăm un meci în care gazdele vor trage mult la poartă. Cota la SUPERBET pentru „Peste 15,5 șuturi” este de 1,85.

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, în care cel puțin o echipă joacă spectaculos, nu lipsesc nici fazele fixe. Vedem la meciul Petrolul – Csikszereda și multe cornere. Dacă vor fi cel puțin 7 în meci, atunci mai putem adăuga o cotă de 1,27 pe acest bilet Bet Builder. La final, cota obținută la SUPERBET este de 4,00. Cu 100 de lei mizați putem câștiga rapid 400 de lei.

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Pontul zilei de luni, 21 septembrie: Bet Builder la Petrolul – Csikszereda:

1 – cotă 1,83

Peste 15,5 șuturi Petrolul – cotă 1,85

Peste 6,5 cornere în meci – cotă 1,27

Cotă finală: 4,00