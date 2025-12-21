Pariuri sportive

Pontul zilei de luni, 22 decembrie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Universitatea Craiova – Csikszereda

Cu pontul zilei de luni, 22 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.25 la meciul Universitatea Craiova - Csikszereda.
FANATIK
21.12.2025 | 23:15
Etapa cu numărul 21 din Superliga, ultima din 2025, se încheie luni seară, cu partida dintre Universitatea Craiova și Csikszereda, care se va disputa pe „Ion Oblemenco” începând cu ora 20:00. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de luni, 22 decembrie.

Pontul zilei de luni, 22 decembrie. Cotă de 4.25 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Universitatea Craiova – Csikszereda

Universitatea Craiova poate profita de pașii greșiți făcuți în această rundă de rivalele din play-off pentru a urca mai multe locuri în clasament înainte de pauza de iarnă. Gruparea antrenată de Filipe Coelho încheie anul cu un meci care la prima vedere pare facil, împotriva celor de la Csikszereda, echipă care a obținut un singur succes în ultimele două luni.

Jucătorii Universității trebuie să treacă rapid peste eșecul extrem de dureros suferit joi seară, 2-3 la Atena contra celor de la AEK, echipa fiind eliminată dramatic din Conference League după această înfrângere. În turul campionatului, Universitatea s-a impus cu emoții, scor 2-1, pe terenul celor de la Csikszereda.

Universitatea Craiova, mare favorită în disputa cu Csikszereda

Universitatea Craiova nu își permite să facă vreun pas greșit în partida cu Csikszereda, cele 3 puncte fiind extrem de importante pentru a urca în clasament. Ținând cont de diferența de valoare dintre cele două echipe și de faptul că Universitatea beneficiază de avantajul terenului propriu, suntem de părere că oltenii se vor impune clar, așadar vom miza pe pronosticurile „1 pauză/1 final” și „Total goluri: peste 3.5”.

După o perioadă de „secetă” pe plan intern, Assad Al Hamlawi a înscris din nou pentru Universitatea în victoria obținută în runda trecută contra lui Hermannstadt, iar palestinianul își va dori să „recidiveze” și împotriva celor de la Csikszereda. Așadar, am ales varianta „Șuturi pe poartă Assad Al Hamlawi: peste 1.5”.

În concluzie, pontul zilei de duminică de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.25 pentru un Bet Builder la meciul Universitatea Craiova – Csikszereda, construit pe următoarele selecții: „1 pauză/1 final”, „Total goluri: peste 3.5” și „Șuturi pe poartă Assad Al Hamlawi: peste 1.5”.

  • 1.97 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul „Assad Al Hamlawi înscrie oricând” la meciul Universitatea Craiova – Csikszereda
