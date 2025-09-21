Pariuri sportive

Pontul zilei de luni, 22 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.50 la Superbet pentru Dinamo – Farul

Cu pontul zilei de luni, 22 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.50 la meciul Dinamo - Farul.
21.09.2025 | 23:15
Pontul zilei de luni, 22 septembrie, aduce un câștig tare. Sursă foto: Gheorghe Fluster/SPORT PICTURES

SuperLiga a ajuns la capătul unei treimi din sezonul regulat, iar pontul zilei de luni, 22 septembrie, vine de la partida Dinamo – Farul, din etapa a 10-a. Este un duel între două echipe care au ca prim obiectiv intrarea în play-off, așa că pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3.50.

Duelul dintre Dinamo și Farul se joacă în etapa a 10-a din SuperLiga și se va desfășura de la ora 21:00, pe Arena Națională. ”Câinii” au început bine sezonul și par favoriți în fața ”marinarilor”, chiar dacă nu toată lumea îi consideră candidați în lupta la titlu.

”Roș-albii” sunt neînvinși în ultimele două luni și se află între primele 6, dar au nevoie în continuare de puncte pentru a se menține sus. Antrenorul Zeljko Kopic a anunțat că portarul camerunez Devis Epassy a revenit la antrenamente, însă nu-l va avea la dispoziție pe mijlocașul Cristi Mihai.

Farul lui Ianis Zicu a început să scârțâie în ultimul timp, iar cele patru înfrângeri suferite în ultimele 5 etape au coborât formația până pe locul 10. Însă, un rezultat bun la București i-ar readuce pe constănțeni în lupta la top 6.

Presiune maximă pe Arena Națională

Prin urmare, Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru acest meci conține 5 pronosticuri, iar cota finală ajunge la 3.50. Este de așteptat ca miza jocului să-și spună cuvântul în ambele tabere și atunci am ales să jucăm variantele ”total goluri prima repriză: sub 1.5” și ”ambele echipe marchează în prima repriză: nu”.

În ciuda presiunii care apasă pe umerii jucătorilor, ambele formații sunt create pentru a practica un joc ofensiv și a oferi spectacol fanilor. În acest caz am zis să mizăm pe ”total cornere Dinamo: peste 3.5” și ”total cornere Farul: peste 2.5”.

Deși începutul a fost unul greoi pentru Mamoudou Karamoko, atacantul francez a profitat de încrederea pe care i-a dat-o Kopic și a devenit o piesă importantă în angrenajul ”câinilor”. De aceea am ales să jucăm ”șuturi pe poartă Mamoudou Karamoko: peste 0.5”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 3.50 cu care puteți da lovitura la Superbet.

  • 2.05 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul ”gol marcat în ambele reprize: nu” la meciul Dinamo – Farul, din etapa a 10-a a SuperLigii

