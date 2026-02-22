Pariuri sportive

Pontul zilei de luni, 23 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.00 la Superbet pentru FCSB – Metaloglobus

Cu pontul zilei de luni, 23 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.00 la meciul FCSB - Metaloglobus.
22.02.2026 | 23:15
Pontul zilei de luni, 23 februarie, poate aduce un câștig uriaș. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
SuperLiga se pregătește să încheie runda cu numărul 28, iar campioana FCSB primește vizita codașei Metaloglobus. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de luni, 23 februarie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 5.00.

Duelul dintre FCSB și Metaloglobus, programat pe Arena Națională, de la ora 20:00, este unul dezechilibrat, între o echipă disperată să prindă play-off-ul și alta care pare că s-a resemnat cu retrogradarea. ”Roș-albaștrii” nu se află la mâna lor și sunt în mare pericol să rateze Top 6.

Cea mai mare problemă a celor două formați în ultimele zile a fost vremea nefavorabilă, care le-a dat peste cap planurile de antrenament, iar campioana a fost nevoită să se pregătească pe un teren sintetic.

FCSB, tremură pentru play-off

Pentru Bet Builder-ul de la partida FCSB – Metaloglobus am ales cinci pronosticuri ce par realizabile. Deși șansele de a mai prinde play-off-ul au scăzut dramatic, gazdele sunt obligate să câștige și să mai spere într-o minune. Așa că am decis să mizăm pe variantele ”total goluri: peste 2.5” și ”total goluri FCSB: peste 2.5”.

În ciuda faptului că moralul este destul de jos în tabăra campioanei, este de așteptat ca partida din runda cu numărul 28 să se joace la o singură poartă. În aceste condiții am ales pronosticurile ”total cornere: peste 9.5” și ”șuturi pe poartă FCSB: peste 6.5”.

Este clar că ”roș-albaștrii” se vor afla la conducerea jocului și vor încerca să-și asigure cât mai repede cele 3 puncte și atunci am zis să jucăm ”total cartonașe FCSB: sub 1.5”. Așadar, Bet Builder-ul de cotă 5.00 de la SUPERBET pentru meciul FCSB – Metaloglobus conține următoarele pariuri:

  • total goluri: peste 2.5 – cotă 1.44
  • total goluri FCSB: peste 2.5 – cotă 1.71
  • total cornere: peste 9.5 – cotă 1.78
  • total cartonașe FCSB: sub 1.5 – cotă 1.50
  • șuturi pe poartă FCSB: peste 6.5 – cotă 1.73

  • 2.65 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul ”interval goluri în fiecare repriză FCSB: 1-2” la meciul FCSB – Metaloglobus

