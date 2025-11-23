Pontul zilei de luni, 24 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet pentru FC Botoșani – Dinamo

ADVERTISEMENT

SuperLiga se apropie cu pași repezi de pauza de iarnă, iar ultimul joc din etapa cu numărul 17 este cea dintre FC Botoșani și Dinamo. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 5.25.

Pontul zilei de luni, 24 noiembrie. Cotă de 5.25 cu care puteți da lovitura la întâlnirea FC Botoșani – Dinamo

Duelul dintre FC Botoșani și Dinamo vine într-un moment extrem de important pentru ambele combatante. și vor să reintre pe o pantă ascendentă, în timp ce ”câinii” vor victoria pentru a reveni pe podium. Așa că ne așteaptă un joc interesant luni, 24 noiembrie, de la ora 20:30.

Gazdele au avut o primă parte de sezon care a surprins pe toată lumea, însă elevii lui Leo Grozavu au cam început să-și piardă suflul. ”Roș-albii” vor să profite din plin de acest lucru, chiar dacă , revenit accidentat de la naționala U21.

Meci de care pe care la Botoșani

Pentru Bet Builder-ul de la partida FC Botoșani – Dinamo am ales cinci pronosticuri ce par realizabile. Rezultatele mai slabe din ultimele două etape ar putea să apese pe umerii jucătorilor gazdă și atunci decis să mizăm pe variantele ”șansă dublă: x2” și ”total goluri: sub 2.5”.

Cele două formații au arătat un fotbal de calitate în actualul sezon și acest lucru ne indică faptul că vom avea o întâlnire cu multe ocazii de poartă. Și atunci am ales pronosticurile ”total cornere: peste 8.5” și ”total cornere FC Botoșani: peste 2.5”.

Un lucru interesant de care trebuie ținut cont este faptul că întâlnirea ar putea să se joace pe un gazon destul de greu și pe o vreme friguroasă. Așa că am hotărât să jucăm ”șuturi pe poartă Stipe Perica: peste 0.5”. Acesta este Bet Builder-ul cu cotă 5.25 de la SUPERBET pentru meciul FC Botoșani – Dinamo.

