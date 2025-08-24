Pariuri sportive

Pontul zilei de luni, 25 august, din SuperLiga. Cotă de 3,95 de la Superbet pentru meciul Hermannstadt – Farul Constanța

Cu pontul zilei de sâmbătă, 24 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder la duelul dintre Hermannstadt și Farul Constanța.
FANATIK
24.08.2025 | 23:15
Am avut parte de un weekend cu meciuri încise, iar luni seara etapa cu numărul 7 din Superliga României va luat sfârșit odată cu duelul dintre Hermannstadt și Farul Constanța. Se anunță un meci echilibrat la Sibiu, iar noi am construit un bet builder care ne poate rotunji veniturile.

Partida Hermannstadt – Farul e analizată pe „pontul zilei” de luni, 25 august, de la Superbet. La prima vedere, se anunță un meci în care orice se poate întâmpla. Se întâlnesc două echipe care au avut parte de un început oscilant de sezon, dar care au nevoie de puncte.

Din acest motiv, evităm să mizăm pe un pariu solist și ne orientăm atenția pe numărul de goluri. Pare genul de partidă în care cele două echipe vor juca cu multă prudență, iar pronosticul „total goluri sub 3,5” are la Superbet cota 1,30, pe care e păcat să o ratăm.

În plus, mizăm pe un duel încrâncenat, cu multe intrări la limită. Jucătorii celor două echipe vor forța orice fază și e posibil să avem parte de multe avertismente. La Superbet, selecția „peste 4,5 cartonașe” are cota 1,90.

Răzvan Tănasă, cotă bună la Superbet

De asemenea, mizăm pe un meci bun făcut de noul star al lui Gică Hagi, Răzvan Tănasă, care a impresionat în acest debut de sezon. Mai mult ca sigur, puștiul de la Ovidiu va începe titular și are cota 1,60 să expedieze măcar un șut pe poartă în partida cu sibienii.

