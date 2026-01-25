Pariuri sportive

Pontul zilei de luni, 26 ianuarie. Bet Builder de cotă 3,00 la Superbet pentru UTA Arad – Rapid București

Cu pontul zilei de luni, 26 ianuarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3,00 la meciul UTA Arad - Rapid București
FANATIK
25.01.2026 | 22:35
Pontul zilei de luni este realizat pe baza meciului UTA - Rapid. Foto: Sportpictures.eu
O nouă etapă din SuperLiga României se apropie de final, iar partida dintre UTA și Rapid va pune capăt rundei cu numărul 23. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3,00 la meciul UTA Arad – Rapid București.

Pontul zilei de luni, 26 ianuarie. Cotă de 3,00 cu care puteți da lovitura la întâlnirea UTA Arad – Rapid București

UTA – Rapid închide etapa cu numărul 23, iar clasamentul în SuperLiga României începe să se contureze. De unde FC Argeș era echipa de scos din primele șase, FC Botoșani a devenit în prezent ținta echipelor ce își doresc să pătrundă în play-off. Moldovenii au ajuns la a cincea etapă consecutivă fără să înscrie și au căzut până pe locul al 5-lea.

UTA ar putea să o egaleze la puncte pe echipa antrenată de Leo Grozavu după meciul cu Rapid, însă pentru acest lucru este nevoită să câștige. Este greu de prezis câștigătoarea acestui meci, având în vedere forma slabă a giuleștenilor din finalul anului 2025, tocmai de aceea vom miza pe „X la pauză sau la final”.

Spectacol pe Francisc Neuman

Arădenii au avut un sezon bun până acum și continuă să spere la un loc de play-off, care în primul rând le-ar lua emoțiile cu privire la retrogradare. Sezonul trecut este exemplul perfect că niciuna dintre echipele din play-out nu este sigură de rămânerea în prima ligă.

Împinși de la spate și de fani, credem că arădenii vor fi cei care vor ataca, în timp ce Rapid va încerca să puncteze pe contraatac și să profite de fiecare ocazie, așa cum a făcut-o în prima parte a sezonului. În continuare, vom miza pe un meci cu „peste 8,5 cornere”.

Deoarece giuleștenii trimit de cele mai multe ori puține șuturi pe cadrul porții, vom miza pe faptul că Rapid va trimite „sub 5,5 șuturi” pe poartă în meciul de pe Francisc Neuman. În concluzie, pontul zilei de luni, 26 ianuarie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 3.00 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul UTA Arad – Rapid București cu următoarele selecții: „Pauză sau final X”, „Peste 8,5 cornere” și „Rapid – sub 5,5 șuturi pe poartă”.

  • 2,40 este cota oferită de SUPERBET pentru „2 solist” în meciul UTA Arad – Rapid București

