Pontul zilei de luni, 27 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.30 la Superbet pentru Rapid – Unirea Slobozia

ADVERTISEMENT

O nouă etapă din SuperLiga României se apropie de final, iar meciul dintre Rapid și Unirea Slobozia o va încheia pe cea cu numărul 14. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3.30 la meciul Rapid – Unirea Slobozia.

Pontul zilei de luni, 27 octombrie. Cotă de 3.30 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Rapid – Unirea Slobozia

Deși jocul lor nu a impresionat până în acest moment, Rapidul lui Costel Gâlcă continuă să adune puncte în clasament, iar la finalul acestei etape ar putea pune trei puncte în fața Universității Craiova, echipă ce părea de neoprit în noul sezon de SuperLiga României.

ADVERTISEMENT

Unirea Slobozia este una dintre surprizele plăcute ale acestui sezon, însă ultimele meciuri i-au arătat limitele micuței echipe ialomițene, care a adunat doar un punct din duelurile cu Farul, Dinamo și Craiova.

Suntem de părere că giuleștenii nu vor rata ocazia să se desprindă de olteni, iar în funcție de rezultatul de la FC Botoșani ar putea chiar să urce pe prima poziție. Tocmai de aceea vom începe Bet Builderul cu selecția „1 solist”.

ADVERTISEMENT

Alex Dobre dă tonul în Rapid – Unirea Slobozia

iar banderola de căpitan îl face să-și asume adesea foarte multe responsabilități în timpul meciurilor. Nu este un secret că extremei dreapta de la Rapid îi place să ia acțiuni individuale și să încerce șuturi de la distanță, tocmai de aceea vom continuă cu pariul „Alex Dobre peste 1,5 șuturi pe poartă”.

ADVERTISEMENT

În încheiere, vom alege și un pariu pe goluri pentru a completa Bet Builderul, iar pentru această partidă suntem de părere că marcarea a cel puțin două goluri nu ar trebui să fie o mare problemă: „Peste 1,5 goluri în meci”.

În concluzie, pontul zilei de luni, 27 octombrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 3.30 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Rapid – Unirea Slobozia cu următoarele selecții: „1 solist”, „Alex Dobre peste 1,5 șuturi pe poartă” și „Peste 1,5 goluri în meci”.

ADVERTISEMENT