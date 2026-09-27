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Pontul zilei de luni, 28 septembrie 2026. Bet Builder de cotă 3,75 la Superbet de la România – Bosnia

Pontul zilei de luni, 28 septembrie 2026, vine de la extrem de importantul meci de pe Arena Națională dintre România și Bosnia. Un Bet Builder de la acest duel ne aduce o cotă de 3,75 la Superbet.
Adrian Baciu
27.09.2026 | 21:50
Pontul zilei de luni 28 septembrie 2026 Bet Builder de cota 375 la Superbet de la Romania Bosnia
Pontul zilei de luni, 28 septembrie 2026. Bet Builder de cotă 3,70 la România - Bosnia. Sursa foto: hepta.ro
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Luni, 28 septembrie, de la ora 21:45, Gică Hagi (61 de ani) are primul meci oficial pe teren propriu în cel de-al doilea său mandat pe banca primei reprezentative. România întâlnește Bosnia și Herțegovina, într-un meci în care „tricolorii” au multe motive de revanșă. Acest duel este alegerea noastră pentru un Bet Builder de cotă 3,75 de la SUPERBET.

Pontul zilei de luni, 28 septembrie 2026. Cote excelente la România – Bosnia

În singurul meci jucat până acum de Gică Hagi pe teren propriu, în mandatul său cu numărul 2 la națională, România a făcut o partidă excelentă cu Țara Galilor. A fost un amical disputat pe 6 iunie 2026, în care românii au tras de peste 22 de ori spre poarta adversă și de 8 ori au nimerit ținta. S-a terminat atunci 2-1.

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Luni, 28 septembrie, pe Arena Națională vine Bosnia Herțegovina. Este un meci care se va juca în condiții speciale, fără spectatori, după ce România a fost sancționată de UEFA. Chiar și așa, elevii lui Gică Hagi au toate motivele să dea ce au mai bun cu Bosnia. În campania pentru Cupa Mondială 2026, Dzeko & co. au câștigat tur-returul dubla cu România. Un prim pariu de pe acest Bet Builder de la România – Bosnia vizează golurile. Anticipăm că „tricolorii” vor marca „1-2 goluri”, pentru o cotă de 1,60 la SUPERBET.

Mizăm pe dorința elevilor lui Gică Hagi de a-și lua revanșa cu Bosnia Herțegovina

Până acum, între România și Bosnia & Herțegovina s-au jucat patru meciuri pe tărâm românesc. O singură dată s-au impus oaspeții. A fost acel 0-1 norocos pentru ei din martie anul trecut. Anticipăm că istoria nu se va mai repeta, iar România va scoate punct sau puncte. Cota la „1x” este 1,34.

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În trei dintre meciuri de mai sus s-au marcat de la 2+ goluri. Anticipăm că și luni vom avea minim 2 goluri marcate de cele două formații. Cota la SUPERBET pentru acest pariu este 1,33. De la revenirea lui Gică Hagi, atât cu Georgia, cât și cu Țara Galilor, echipe de nivelul nostru, România a arătat o forță ofensivă admirabilă. La Tbilisi, tricolorii au avut 6 cornere, iar cu galezii 10. Vedem în meciul cu Bosnia cel puțin 4 cornere pentru ai noștri, la o cotă de 1,41 de la SUPERBET.

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În total, în această partidă, vedem faptul că vor fi cel puțin 8 cornere, la o cotă de 1,45 de la aceeași casă de pariuri. Tragem linie pe pontul zilei de luni, 28 septembrie, și vedem că am adunat o cotă finală de 3,75. Cu 100 de lei mizați, putem atinge un câștig de 375 de lei la SUPERBET.

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Pontul zilei de luni, 28 septembrie: Bet Builder la România – Bosnia:

  • 1x – cotă 1,34
  • România: 1-2 goluri – cotă 1,60
  • Peste 1,5 goluri în meci – cotă 1,33
  • Peste 3,5 cornere România – cotă 1,41
  • Peste 7,5 cornere în meci – cotă 1,45

Cotă finală: 3,70

  • 1,82 este cota oferită de SUPERBET pentru „Ambele marchează (GG)” în România – Bosnia

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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