Etapa cu numărul 11 din Superliga se încheie luni, 29 septembrie, odată cu derby-ul Ardealului, U Cluj – CFR Cluj. Se anunță spectacol total, iar noi am pregătit un Bet Builder atractiv de la Superbet, care ne poate ridica veniturile la început de săptămână.

Pontul zilei de luni, 29 septembrie. Bet Builder de cotă 5,87 la Superbet pentru U Cluj – CFR

Va fi show total atât pe străzile Clujului, cât și pe stadion. „Șepcile roșii” speră să își continue seria pozitivă de rezultate împotriva rivalilor de la CFR Cluj, însă echipa din Gruia nu își mai permite să piardă puncte în clasament.

Se întâlnesc două echipe care nu au impresionat din punct de vedere ofensiv. Noi mizăm pe aportul fanilor și nu credem că U Cluj va pierde. Astfel, includem selecția șansă dublă 1X, cu o cotă de 1,42 la Superbet.

De asemenea, ne așteptăm la un meci închis, cu nu foarte multe ocazii de gol. Echipa care va înscrie prima va proteja rezultatul, iar selecția „total goluri sub 2,5” are cotă 1,71.

Șansă bună pentru Louis Munteanu

, nu trece prin cea mai bună perioadă și pare să aibă nevoie de un impuls, iar acesta ar putea veni chiar în derby-ul Ardealului. Vârful echipei din Gruia are cotă 2,42 să marcheze sau să ofere o pasă decisivă.

În concluzie, pontul zilei de luni de la Superbet vine cu un Bet Builder pentru derby-ul U Cluj – CFR Cluj, la o cotă totală de 5,87, care include următoarele selecții: „Șansă dublă 1X”, „Total goluri sub 2,5” și „Louis Munteanu – să marcheze sau să ofere o pasă decisivă”.