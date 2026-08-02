Pontul zilei de luni, 3 august 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.75 la Superbet de la FCSB – Farul

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Etapa cu numărul 3 din SuperLiga se va încheia cu partida FCSB – Farul, care va avea loc pe stadionul Arcul de Triumf. Pariorii pot face un profit atrăgător dacă vor alege să joace un Bet Builder de 5.75 de la SUPERBET.

Pontul zilei de luni, 3 august 2026. FCSB, prima apariție după rușinea din Europa

Întâlnirea dintre FCSB și Farul, care va pune capăt etapei a 3-a din SuperLiga se va disputa de la ora 21:30. Sunt două formații care în sezonul precedent nu au prins play-off-ul, dar au obiective îndrăznețe în actuala stagiune.

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”Roș-albaștrii” vin după rușinoasa eliminarea din Conference League, unde au primit nu mai puțin de șapte goluri de la modesta Auda. Este clar că jucătorii vor dori să se revanșeze în fața propriilor fani, însă .

”Marinarii” au obținut runda precedentă prima victorie a sezonului și vin în Capitală pentru a da lovitura. Marea problemă a lui Neluțu Sabău este că , accidentat în duelul cu Corvinul.

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Totul pe ofensivă

Așadar, pentru acest Bet Builder de de la FCSB – Farul am ales cinci pronosticuri cu potențial. Este un duel între două formații care pun mare accent pe ofensivă, așa că am decis să mizăm pe ”total goluri: peste 2.5” și ”total goluri prima repriză: peste 0.5”.

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După erorile comise în ”dubla” cu Auda din cupele europene, Ștefan Târnovanu și-a pierdut locul în poarta FCSB-ului. Titular va fi tânărul Matei Popa, care a apărat și finalul sezonului precedent. În aceste condiții am ales variantele ”total mingi salvate de portarul FCSB: peste 1.5” și ”total cornere: peste 9.5”.

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Daniel Bîrligea are de luat o revanșă după ratările monumentale din jocurile precedente, iar duelul cu Farul reprezintă o oportunitate mare. Și pentru asta am hotărât să jucăm ”șuturi pe poartă Daniel Bîrligea: peste 1.5”. Așadar, Bet Builder-ul de la partida FCSB – Farul are o cotă de 5.75 din următoarele pariuri:

total goluri: peste 2.5 – cotă 1.80

total goluri prima repriză: peste 0.5 – cotă 1.34

șuturi pe poartă Daniel Bîrligea: peste 1.5 – cotă 2.05

total cornere: peste 9.5 – cotă 1.68

total mingi salvate de portarul FCSB: peste 1.5 – cotă 1.25