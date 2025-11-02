Pontul zilei de luni, 3 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.50 la Superbet pentru Petrolul – FC Botoșani

ADVERTISEMENT

SuperLiga se pregătește să închidă turul sezonului regulat, iar ultimul joc din etapa cu numărul 15 este cea dintre Petrolul Ploiești și FC Botoșani. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 5.50.

Pontul zilei de luni, 3 noiembrie. Cotă de 5.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Petrolul – FC Botoșani

Duelul dintre Petrolul și FC Botoșani vine într-un moment foarte bun pentru ambele combatante, însă . Așa că ne așteaptă un joc interesant luni, 3 noiembrie, de la ora 20:30.

”Lupii galbeni” au renăscut odată cu venirea pe banca tehnică a lui Eugen Neagoe și sunt , dar pe ”Ilie Oană” vine liderul surpriză al campionatului. Formația lui Leo Grozavu visează cu ochii deschiși, deși antrenorul a atras atenția că mai este mult până departe.

Meci de care pe care la Ploiești

Pentru Bet Builder-ul de la partida Petrolul – FC Botoșani am ales cinci pronosticuri ce par realizabile. Miza jocului ar putea să apese destul de tare pe umerii jucătorilor celor două echipe și atunci decis să mizăm pe variantele ”total goluri prima repriză: sub 1.5” și ”total ofsaiduri FC Botoșani: sub 1.5”.

Cele două formații au arătat un fotbal de calitate în ultima perioadă și acest lucru ne indică faptul că vom avea o întâlnire în care se vor înscrie goluri. Și atunci am ales pronosticurile ”total goluri: peste 1.5” și ”total goluri Petrolul: peste 0.5”.

Va fi o luptă interesantă pentru câștigarea mijlocului terenului, de acolo de unde vor pleca cele mai multe faze de poartă. Așa că am hotărât să jucăm ”total cornere: peste 9.5”. Acesta este Bet Builder-ul cu cotă 5.50 de la SUPERBET pentru meciul Petrolul – FC Botoșani.