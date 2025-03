Pontul zilei de luni, 31 martie, din SuperLiga. Dați lovitura la Superbet cu un Bet Builder de cotă 3.40 la U Cluj – CFR

Etapa a 2-a a play-off-ului din SuperLiga se încheie luni, 31 martie, cu derby-ul dintre U Cluj și CFR și de aici vă oferim și pontul zilei. Este un duel interesante între două formații care își dispută întâietatea în oraș, iar pariorii pot face un profit frumușel la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3.40.

Pontul zilei de luni, 31 martie, din SuperLiga. Cotă de 3.40 la Superbet pentru un Bet Builder la U Cluj – CFR

Derby-ul Clujului este extrem de important pentru ambele echipe și pentru obiectivele pe care și le-au stabilit în acest play-off. ”Șepcile roșii” sunt într-o serioasă scădere față de anul trecut când au dominat sezonul regulat, în timp ce trupa lui Dan Petrescu trebuie să țină ritmul cu Universitatea Craiova și FCSB, principalele contracandidate la titlu.

Chiar înaintea jocului ce va închide etapa a 2-a a play-off-ului din SuperLiga, fanii lui U Cluj au primit o veste extraordinară. Antrenorul Ioan Ovidiu Sabău, artizanul performanței din acest sezon, și va continua alături de ”șepcile roșii”.

De partea cealaltă, CFR traversează o perioadă excelentă și mizează foarte mult pe forma fantastică a lui Louis Munteanu. Aici pare a fi cheia jocului, deoarece de Mircea Lucescu.

Presiunea va juca un rol important

Prin urmare, Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru această partidă conține 5 pronosticuri, iar cota finală ajunge la 3.40. La acest joc ne așteptăm ca CFR Cluj să încerce să profite de faptul că este echipa mai experimentată la acest nivel și atunci vom miza pe ”șuturi pe poartă Louis Munteanu: peste 0.5” și ”total șuturi pe poartă: peste 6.5”.

Universitatea Cluj parcă nu își regăsește ritmul după ce și-a îndeplinit obiectivul de a intra în play-off. În plus, elevii lui Sabău vor trebui să facă față și presiunii puse de proprii fani într-un astfel de derby și de aceea am ales să jucăm ”total goluri U Cluj: sub 1.5” și ”total goluri prima repriză U Cluj: sub 0.5”.

Este clar că cine va ști să gestioneze mai bine avantajele apărute în joc va avea câștig de cauză, pentru că nu așteptăm o partidă prea deschisă. Plecând de la această idee, vom lua pe bilet varianta: ”total cornere: sub 11.5”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 3.40 cu care puteți da lovitura la Superbet.

