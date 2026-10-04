Pontul zilei de luni, 5 octombrie 2026. Bet Builder de cotă 4,75 la Superbet de la România – Suedia

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Etapa a 4-a din UEFA Nations League o readuce pe Suedia în fața României, de această dată pe un stadion cu 50.000 de suporteri ai „tricolorilor”. După ce naționala lui Graham Potter s-a impus cu 2-1 pe Strawberry Arena, selecționata lui Hagi este gata să obțină primele puncte. De la acest duel am ales, pe un Bet Builder, o serie de pariuri care ne pot aduce o cotă de 4,75 la SUPERBET.

Pontul zilei de luni, 5 octombrie 2026. Mizăm pe un meci deschis România – Suedia

Luni, de la ora 21:45, România își dă ultimul test din această acțiune a naționalei. Selecționata lui Gică Hagi a pierdut 3 din 3 până în acest moment și speră ca în acest ultim meci să obțină primele puncte. Suedezii ne-au învins cu scorul de 2-1 pe teren propriu, dar de această dată „tricolorii” vor fi împinși de la spate de 50.000 de fani.

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iar startul prost de partidă poate fi unul dintre motivele pentru care nu am reușit să câștigăm niciun punct. De această dată, fotbaliștii români ar putea fi mult mai atenți în defensivă, după ce strategia inițială a selecționerului nu a dat roade. Vom începe Bet Builderul cu pariul „X la pauză sau final”.

România și Suedia, două echipe cu carențe mari în defensivă

. Nordicii au un atac stelar, însă în apărare au mari probleme, iar acest lucru s-a văzut chiar și în meciul tur. De asemenea, în cazul „tricolorilor” meciul fără gol primit pare să fie doar un mit, tocmai de aceea vom miza în continuare pe pariul „GG – Ambele echipe marchează”.

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În final, vom miza și pe atacantul celor de la Arsenal, Viktor Gyokeres, care este letal în suprafața de pedeapsă. Vom închide Bet Builder-ul cu „Viktor Gyokeres – Peste 1,5 șuturi pe poartă”.

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Cum arată Pontul zilei de luni, 5 octombrie, de la România – Suedia:

PsF X – cotă 1,90

Viktor Gyokeres peste 1,5 șuturi pe poartă – cotă 1,97

GG – 1,62

Cotă finală: 4,75