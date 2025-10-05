Pontul zilei de luni, 6 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru FC Botoșani – UTA

SuperLiga se pregătește să încheie și etapa a 12-a, iar pontul zilei de luni, 6 octombrie, vine de la partida FC Botoșani – UTA. Este un duel interesant între două echipe aflate pe val în această primă parte a sezonului, așa că pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4.50.

Pontul zilei de luni, 6 octombrie. Cotă de 4.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea FC Botoșani – UTA

Meciul dintre FC Botoșani și UTA închide etapa a 12-a din SuperLiga și este programată de la ora 20:30. Moldovenii au un parcurs fantastic și se află neașteptat în Top 6, în timp ce arădenii sunt primii sub linie, dar pot urca în cazul unei victorii.

Leo Grozavu a făcut o treabă extraordinară la Botoșani, este neînvins în ultimele 7 jocuri și așteaptă cu încredere partida cu UTA. Chiar dacă echipa sa practică un fotbal de calitate și poate ajunge liderul SuperLigii dacă vor învinge, tehnicianul știe că sezonul este lung și .

De partea cealaltă, ”Bătrâna Doamnă” este campioana egalurilor în această stagiune, dar vrea mai mult pentru că și-a propus intrarea în play-off. Marea problemă a lui Adrian Mihalcea pentru acest joc este că .

Presiune uriașă pe ambele formații

Prin urmare, Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru acest meci conține 5 pronosticuri, iar cota finală ajunge la 4.50. Este o întâlnire în care chiar orice se poate întâmpla, ambele echipe fiind capabile de surprize, atât plăcute, cât și neplăcute. Și atunci am ales să jucăm variantele ”prima repriză – șansă dublă: x2” și ”final – șansă dublă: 12”.

Ținând cont de miza uriașă pe care o are acest joc pentru ambele formații este posibil să avem parte de un duel închis, în care teama de înfrângere să predomine. În acest caz am zis să mizăm pe ”total cornere: sub 11.5” și ”total goluri: sub 3.5”.

FC Botoșani are câțiva jucători de calitate care pot face diferența în orice moment și de aceea am ales să jucăm ”șuturi pe poartă Enzo Lopez: peste 0.5”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 4.50 cu care puteți da lovitura la Superbet.

2.05 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul ”ambele echipe marchează: nu” la meciul FC Botoșani – UTA, din etapa a 12-a a SuperLigii