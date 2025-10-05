Pariuri sportive

Pontul zilei de luni, 6 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru FC Botoșani – UTA

Cu pontul zilei de luni, 6 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.50 la meciul FC Botoșani - UTA.
FANATIK
05.10.2025 | 23:15
Pontul zilei de luni 6 octombrie din SuperLiga Bet Builder de cota 450 la Superbet pentru FC Botosani UTA
Câștig fantastic cu pontul zilei de luni, 6 octombrie. Sursă foto: Sebastian TĂTARU/SPORT PICTURES

SuperLiga se pregătește să încheie și etapa a 12-a, iar pontul zilei de luni, 6 octombrie, vine de la partida FC Botoșani – UTA. Este un duel interesant între două echipe aflate pe val în această primă parte a sezonului, așa că pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4.50.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de luni, 6 octombrie. Cotă de 4.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea FC Botoșani – UTA

Meciul dintre FC Botoșani și UTA închide etapa a 12-a din SuperLiga și este programată de la ora 20:30. Moldovenii au un parcurs fantastic și se află neașteptat în Top 6, în timp ce arădenii sunt primii sub linie, dar pot urca în cazul unei victorii.

Leo Grozavu a făcut o treabă extraordinară la Botoșani, este neînvins în ultimele 7 jocuri și așteaptă cu încredere partida cu UTA. Chiar dacă echipa sa practică un fotbal de calitate și poate ajunge liderul SuperLigii dacă vor învinge, tehnicianul știe că sezonul este lung și nu se gândește deocamdată  la play-off.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, ”Bătrâna Doamnă” este campioana egalurilor în această stagiune, dar vrea mai mult pentru că și-a propus intrarea în play-off. Marea problemă a lui Adrian Mihalcea pentru acest joc este că a pierdut un fotbalist de bază.

Presiune uriașă pe ambele formații

Prin urmare, Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru acest meci conține 5 pronosticuri, iar cota finală ajunge la 4.50. Este o întâlnire în care chiar orice se poate întâmpla, ambele echipe fiind capabile de surprize, atât plăcute, cât și neplăcute. Și atunci am ales să jucăm variantele ”prima repriză – șansă dublă: x2” și ”final – șansă dublă: 12”.

ADVERTISEMENT
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii...
Digi24.ro
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”

Ținând cont de miza uriașă pe care o are acest joc pentru ambele formații este posibil să avem parte de un duel închis, în care teama de înfrângere să predomine. În acest caz am zis să mizăm pe ”total cornere: sub 11.5” și ”total goluri: sub 3.5”.

ADVERTISEMENT
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie...
Digisport.ro
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală

pzi

FC Botoșani are câțiva jucători de calitate care pot face diferența în orice moment și de aceea am ales să jucăm ”șuturi pe poartă Enzo Lopez: peste 0.5”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 4.50 cu care puteți da lovitura la Superbet.

  • 2.05 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul ”ambele echipe marchează: nu” la meciul FC Botoșani – UTA, din etapa a 12-a a SuperLigii

ADVERTISEMENT
Biletul zilei la pariuri, duminică, 5 octombrie 2025. Câștig de 528 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, duminică, 5 octombrie 2025. Câștig de 528 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 4 octombrie 2025. Câștig de 502 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 4 octombrie 2025. Câștig de 502 lei cu meciuri din Premier League, Serie A și Bundesliga
Pontul zilei de sâmbătă, 4 octombrie din SuperLiga. Bet Builder de cotă 6.00...
Fanatik
Pontul zilei de sâmbătă, 4 octombrie din SuperLiga. Bet Builder de cotă 6.00 la Superbet pentru Rapid – Farul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A văzut scandalul în care este implicat tatăl lui David Popovici și a...
iamsport.ro
A văzut scandalul în care este implicat tatăl lui David Popovici și a răbufnit: ”L-au luat și l-au împachetat și pe ăsta”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!