Pontul zilei de luni, 7 septembrie 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,40 la Superbet de la U Craiova – U Cluj

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Etapa a 8-a din SuperLiga se încheie cu un meci de gală. Luni, 7 septembrie, de la ora 20:30, în Bănie se înfruntă Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Pentru acest meci am deschis „catalogul” SUPERBET, acolo unde am găsit, la secțiune Bet Builder, mai multe cote extrem de interesante. A ieșit una finală de 3,40.

Pontul zilei de luni, 7 septembrie 2026, din SuperLiga. Cotă 1,63 pentru un pariu logic în U Craiova – U Cluj

Universitatea Craiova – Universitatea Cluj a fost duelul care a închis practic sezonul trecut de SuperLiga. „Studenții” olteni și cei clujeni s-au luptat atât pentru campionat, cât și pentru Cupa României. Au fost mereu dueluri încinse, cu spectacol, tensiune și goluri. Acum, cele două formații joacă în campionat, iar pariorii sunt cu ochii pe acest meci.

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Campioana en-titre s-a descurcat excelent în acest sezon pe teren propriu, când vine vorba de faza ofensivă. Chiar și când a pierdut, 0-1 cu FC Argeș, a dominat și a ratat numeroase ocazii. Anticipăm o nouă prestație bună a oltenilor și cu U Cluj și un succes. Cota pentru 1 solist este 1,63 la SUPERBET.

Spectacolul în U Craiova – U Cluj ne aduce cote excelente pe un pariu Bet Builder

acasă în acest sezon au avut următoarele rezultate: 4-0 cu UTA Arad, 4-0 cu Petrolul Ploiești, 0-1 cu FC Argeș și 3-1 cu FC Voluntari. Mizăm pe faptul că și în meciul cu „Șepcile Roșii” oltenii vor avea parte de un meci deschis. În plus, oaspeții au și ei un important și recunoscut apetit pe faza de atac.

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Cota pentru peste 2,5 goluri la SUPERBET este de 1,73. Am mai adăugat pe Bet Builder-ul de la acest duel și pariul „Peste 7,5 șuturi pe poartă în meci”, la o cotă de 1,38. În precedentul meci pe „Ion Oblemenco”, Craiova avut nu mai puțin de 24 de șuturi către poarta adversă. Anticipăm din nou o prestație similară a gazdelor. Cota pentru „peste 15,5 șuturi Craiova” este de 1,56.

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Tragem linie și vedem o cotă de 3,40 prin Bet Builder de la SUPERBET din următoarele selecții:

U Craiova – U Cluj 1: cotă 1,63

U Craiova – U Cluj, peste 2,5 goluri: cotă 1,73

Peste 7,5 șuturi pe poartă în meci: cotă 1,38

Peste 15,5 șuturi Craiova: cotă 1,56