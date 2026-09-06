Pariuri sportive

Pontul zilei de luni, 7 septembrie 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,40 la Superbet de la U Craiova – U Cluj

Pontul zilei din prima zi a săptămânii, luni, 7 septembrie 2026, vine de la duelul celor mai bune formații din SuperLiga de anul trecut. Mizăm pe un Bet Builder de cotă 3,40 la înfruntarea U Craiova - U Cluj.
Adrian Baciu
06.09.2026 | 21:50
Pontul zilei de luni 7 septembrie 2026 din SuperLiga Bet Builder de cota 340 la Superbet de la U Craiova U Cluj
Pontul zilei de luni, 7 septembrie 2026, din SuperLiga, de la U Craiova - U Cluj. Sursa foto: sportpictures.eu
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Etapa a 8-a din SuperLiga se încheie cu un meci de gală. Luni, 7 septembrie, de la ora 20:30, în Bănie se înfruntă Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Pentru acest meci am deschis „catalogul” SUPERBET, acolo unde am găsit, la secțiune Bet Builder, mai multe cote extrem de interesante. A ieșit una finală de 3,40.

Pontul zilei de luni, 7 septembrie 2026, din SuperLiga. Cotă 1,63 pentru un pariu logic în U Craiova – U Cluj

Universitatea Craiova – Universitatea Cluj a fost duelul care a închis practic sezonul trecut de SuperLiga. „Studenții” olteni și cei clujeni s-au luptat atât pentru campionat, cât și pentru Cupa României. Au fost mereu dueluri încinse, cu spectacol, tensiune și goluri. Acum, cele două formații joacă în campionat, iar pariorii sunt cu ochii pe acest meci.

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Campioana en-titre s-a descurcat excelent în acest sezon pe teren propriu, când vine vorba de faza ofensivă. Chiar și când a pierdut, 0-1 cu FC Argeș, echipa lui Coelho a dominat și a ratat numeroase ocazii. Anticipăm o nouă prestație bună a oltenilor și cu U Cluj și un succes. Cota pentru 1 solist este 1,63 la SUPERBET.

Spectacolul în U Craiova – U Cluj ne aduce cote excelente pe un pariu Bet Builder

Meciurile jucate de Universitatea Craiova acasă în acest sezon au avut următoarele rezultate: 4-0 cu UTA Arad, 4-0 cu Petrolul Ploiești, 0-1 cu FC Argeș și 3-1  cu FC Voluntari. Mizăm pe faptul că și în meciul cu „Șepcile Roșii” oltenii vor avea parte de un meci deschis. În plus, oaspeții au și ei un important și recunoscut apetit pe faza de atac.

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Cota pentru peste 2,5 goluri la SUPERBET este de 1,73. Am mai adăugat pe Bet Builder-ul de la acest duel și pariul „Peste 7,5 șuturi pe poartă în meci”, la o cotă de 1,38. În precedentul meci pe „Ion Oblemenco”, Craiova avut nu mai puțin de 24 de șuturi către poarta adversă. Anticipăm din nou o prestație similară a gazdelor. Cota pentru „peste 15,5 șuturi Craiova” este de 1,56.

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Tragem linie și vedem o cotă de 3,40 prin Bet Builder de la SUPERBET din următoarele selecții:

  • U Craiova – U Cluj 1: cotă 1,63
  • U Craiova – U Cluj, peste 2,5 goluri: cotă 1,73
  • Peste 7,5 șuturi pe poartă în meci: cotă 1,38
  • Peste 15,5 șuturi Craiova: cotă 1,56

 

  • 1,77 este cota SUPERBET pentru pariul ”GG” în meciul U Craiova – U Cluj

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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