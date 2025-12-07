Pontul zilei de luni, 8 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru FC Botoșani – Rapid

ADVERTISEMENT

SuperLiga se apropie cu pași repezi de pauza de iarnă, dar până atunci etapa cu numărul 19 se încheie cu o partidă extrem de interesantă între FC Botoșani și Rapid. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de luni, 8 decembrie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 4.50.

Pontul zilei de luni, 8 decembrie. Cotă de 4.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea FC Botoșani – Rapid

Duelul dintre FC Botoșani și Rapid este marele derby de clasament din SuperLiga, cele două formații fiind pe primele două locuri în ierarhie. Prin prisma acestui lucru este de așteptat să avem un joc extrem de interesant în nordul Moldovei, de la ora 20:30.

Fără doar și poate că gazdele sunt marea surpriză a acestui sezon, dar trupa lui Leo Grozavu nu vrea să se oprească aici. La Botoșani se visează frumos, mai ales după ce în cazul câștigării titlului.

De partea cealaltă, Rapid este liderul SuperLigii, dar nici acum nu este liniște la club. Chiar înaintea deplasării la Botoșani, antrenorul Costel Gâlcă a luat o decizie importantă și .

Meci de mare miză la Botoșani

Pentru Bet Builder-ul de la partida FC Botoșani – Rapid am ales cinci pronosticuri rezonabile. Față în față se vor afla echipele cu cele mai prolifice linii de atac din campionat și atunci am decis să mizăm pe variantele ”total goluri: peste 2.5” și ”total cornere FC Botoșani: peste 0.5”.

Miza este una extraordinară, iar Rapid are șansa să se distanțe în fruntea clasamentului cu o victorie. În schimb, FC Botoșani trage cu dinții să nu piardă plutonul și atunci este probabil ca jocul să fie unul pe muchie de cuțit. De aceea am ales pronosticurile ”total cornere: peste 8.5” și ”total cornere Rapid: peste 3.5”.

Va fi o luptă interesantă pentru câștigarea mijlocului terenului, de acolo de unde vor pleca cele mai multe faze de poartă. Însă, pare un joc în care atacanții vor avea un rol extrem de important, așa că am hotărât să jucăm ”șuturi pe poartă Elvir Koljic: peste 0.5”. Acesta este Bet Builder-ul cu cotă 4.50 de la SUPERBET pentru meciul FC Botoșani – Rapid.