Pontul zilei de luni, 8 septembrie. Bet Builder de cotă 4,50 la Superbet pentru Israel – Italia

Drumul către Statele Unite ale Americii continuă, iar marile echipe încearcă să-ți rezerve un loc la turneul final al Campionatului Mondial din 2026. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4,50.
Italia, cu Gennaro Gattuso la cârmă, se află în fața unui duel crucial pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Squadra Azzurra a pierdut de o manieră clară în prima etapă contra Norvegiei și se vede obligată să câștige în fața lui Israel.
În cazul unei înfrângeri, italienii ar rămâne la 6 puncte distanță de primele două locuri, iar misiunea calificării ar deveni una imposibilă. În primul meci din acțiunea din septembrie, Italia a învins cu 5-0 pe Estonia, după o primă repriză în care nu a reușit să înscrie deloc.
Pentru pontul zilei de luni, vom începe Bet Builder-ul cu selecția „2 solist”, ținând cont de situația italienilor, care, fără cele trei puncte, aproape ies din calculele calificării.
Deși este o țară cu probleme din punct de vedere politic, Israel continuă să aibă fotbaliști extrem de talentați la echipa națională. Ei au adunat 9 puncte din 4 etape, însă împotriva unor echipe modeste. Atunci când a fost cazul să întâlnească un adversar puternic (Norvegia), a încasat 4 goluri, dar totuși a reușit să marcheze, la rându-i, de două ori, tocmai de aceea vom miza și pe selecția „GG”.
În finalul Bet Builder-ului, vom miza pe un meci în care Italia va pune presiune maximă pe poarta Israelului, deci sperăm pe un meci în care se vor acorda „Peste 8.5 cornere în meci”
În concluzie, pontul zilei de luni, 8 septembrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.50 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Israel – Italia cu următoarele selecții: „2 solist”, „GG – Ambele echipe marchează” și „Total cornere în meci: Peste 8,5”.