Pariuri sportive

Pontul zilei de luni, 9 februarie. Bet Builder de cotă 2,35 la Superbet pentru Dinamo – Universitatea Craiova

Cu pontul zilei de luni, 9 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 2,35 la meciul Dinamo - Universitatea Craiova.
FANATIK
08.02.2026 | 23:15
Pontul zilei de luni 9 februarie Bet Builder de cota 235 la Superbet pentru Dinamo Universitatea Craiova
Pontul zilei la pariuri, luni, 9 februarie. Sursa Foto: Sport Pictures.
ADVERTISEMENT

Săptămâna începe cu un meci extrem de interesant. Dinamo primește vizita celor de la Universitatea Craiova. Partida este extrem de importantă în lupta pentru titlu, chiar dacă totul se va decide abia în play-off. Noi am construit, cu ajutorul Superbet, un bet builder cu care puteți da lovitura.

Pontul zilei de luni, 9 februarie. Bet Builder de cotă 2,35 la Superbet pentru Dinamo – Universitatea Craiova

Meciul dintre cele două echipe are o însemnătate uriașă pentru ambele formații. Atât „câinii” cât și oltenii au ambiții la titlu în acest sezon, mai ales după ce principalele combatante din ultimele sezoane, FCSB și CFR Cluj, au dispărut din peisaj.

ADVERTISEMENT

Dinamo are moralul ridicat după ultimele rezultate și mai ales după ce a obținut semnătura pentru prelungirea contractului a căpitanului Cătălin Cîrjan. Oltenii, în schimb, se tem de echipa bucureșteană, Sorin Cârțu recunoscând frica pentru meciul cu Dinamo.

Ne așteptăm totuși ca, datorită jucătorilor și a apetitului ofensiv de care ambele echipe dispun, să vedem „peste 1,5 goluri” și ca „ambele formații să marcheze”, pronosticuri la care SuperBet ofertă cote de 1.40, respectiv 1.97.

ADVERTISEMENT
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Digi24.ro
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască

Se repetă tensiunile de la derby-ul Clujului? Ce cotă au cartonașele galbene la meciul Dinamo – Universitatea Craiova

SuperLiga a înregistrat în etapa 26 momente ireale la derby-ul câștigat de CFR Cluj cu 3-2 în fața lui U Cluj. Nervii au atins cote maxime, iar meciul s-a soldat cu cartonașe roșii.

ADVERTISEMENT
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are...
Digisport.ro
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are CINCI copii: ”Franck mi-a cerut să fac asta”

Nici Dinamo – Universitatea Craiova nu se anunță tocmai cel mai liniștit meci. De aceea vom miza și pe varianta „peste 3.5 cartonașe galbene”, a cărei cotă la SuperBet este de 1.28.

În concluzie, pontul zilei de luni de la Superbet ne propune o cotă totală de aproximativ 2,35 pentru un Bet Builder la meciul Dinamo – Universitatea Craiova, construit pe următoarele selecții:

ADVERTISEMENT
  • Peste 1.5 goluri – cotă 1.40
  • Ambele echipe marchează: Da – cotă 1.97
  • Peste 3.5 cartonașe galbene – cotă 1.28
Pontul zilei de duminică, 8 februarie. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de duminică, 8 februarie. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet pentru Oțelul – FCSB
Biletul zilei la pariuri, duminică, 8 februarie 2026. Câștig de 452 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, duminică, 8 februarie 2026. Câștig de 452 de lei cu fotbal
Pontul zilei de sâmbătă, 7 februarie. Bet Builder de cotă 2,94 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de sâmbătă, 7 februarie. Bet Builder de cotă 2,94 la Superbet pentru CFR – U Cluj
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Alianță pentru excluderea FCSB din SuperLiga: 'Mergem la UEFA. Trebuie să desființăm echipa...
iamsport.ro
Alianță pentru excluderea FCSB din SuperLiga: 'Mergem la UEFA. Trebuie să desființăm echipa «fake» a lui Gigi Becali'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!