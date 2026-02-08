Pontul zilei de luni, 9 februarie. Bet Builder de cotă 2,35 la Superbet pentru Dinamo – Universitatea Craiova

Săptămâna începe cu un meci extrem de interesant. Dinamo primește vizita celor de la Universitatea Craiova. Partida este extrem de importantă în lupta pentru titlu, chiar dacă totul se va decide abia în play-off. Noi am construit, cu ajutorul Superbet, un bet builder cu care puteți da lovitura.
Meciul dintre cele două echipe are o însemnătate uriașă pentru ambele formații. Atât „câinii” cât și oltenii au ambiții la titlu în acest sezon, mai ales după ce principalele combatante din ultimele sezoane, FCSB și CFR Cluj, au dispărut din peisaj.
Dinamo are moralul ridicat după ultimele rezultate și mai ales după ce a obținut semnătura pentru prelungirea contractului a căpitanului Cătălin Cîrjan. Oltenii, în schimb, se tem de echipa bucureșteană, Sorin Cârțu recunoscând frica pentru meciul cu Dinamo.
Ne așteptăm totuși ca, datorită jucătorilor și a apetitului ofensiv de care ambele echipe dispun, să vedem „peste 1,5 goluri” și ca „ambele formații să marcheze”, pronosticuri la care SuperBet ofertă cote de 1.40, respectiv 1.97.
SuperLiga a înregistrat în etapa 26 momente ireale la derby-ul câștigat de CFR Cluj cu 3-2 în fața lui U Cluj. Nervii au atins cote maxime, iar meciul s-a soldat cu cartonașe roșii.
Nici Dinamo – Universitatea Craiova nu se anunță tocmai cel mai liniștit meci. De aceea vom miza și pe varianta „peste 3.5 cartonașe galbene”, a cărei cotă la SuperBet este de 1.28.
În concluzie, pontul zilei de luni de la Superbet ne propune o cotă totală de aproximativ 2,35 pentru un Bet Builder la meciul Dinamo – Universitatea Craiova, construit pe următoarele selecții: