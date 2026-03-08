Pariuri sportive

Pontul zilei de luni, 9 martie. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru CFR Cluj – Dinamo București

Cu pontul zilei de luni, 9 martie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.75 la meciul CFR Cluj - Dinamo București
Pontul zilei de luni 9 martie Bet Builder de cota 475 la Superbet pentru CFR Cluj Dinamo Bucuresti
Pontul zilei de luni este realizat pe baza partidei dintre CFR Cluj și Dinamo București. Foto: Sportpictures.eu
CFR Cluj – Dinamo București este epilogul etapei cu numărul 30. Cele două echipe vor mai avea ocazia să se întâlnească de încă două ori în play-off, iar meciul se anunță a fi unul foarte interesant. Pariorii au ocazia să facă un profit consistent la SUPERBET dacă aleg să mizeze pe un Bet Builder de cotă 4.75 la partida din Gruia.

Pontul zilei de luni, 9 martie. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru CFR Cluj – Dinamo București

CFR Cluj și Dinamo București sunt două echipe bune ale campionatului, însă „feroviarii” par a fi în vârf de formă, în timp ce „câinii roșii” sunt într-un ușor declin. În campionat, ardelenii au zece victorii consecutive și nu se gândesc nicio clipă că această serie se va întrerupe în meciul cu Dinamo.

De partea cealaltă, Dinamo are două înfrângeri la rând, contra lui Rapid și FC Argeș, două echipe cu care se va mai întâlni în play-off. În cazul unei înfrângeri, formația lui Kopic ar pica tocmai pe locul al cincilea, deși era văzută ca una dintre pretendentele la titlul de campioană.

În deschiderea Bet Builderului vom alege să mizăm pe faptul că CFR Cluj nu va pierde acest meci. Chiar dacă o victorie împotriva lui Dinamo este un lucru dificil de obținut, remiza ar putea fi un rezultat posibil. Vom alege pronosticul „1X”.

Mizăm pe un meci interesant în Gruia

Cu Daniel Pancu la cârmă, CFR Cluj începe ușor-ușor să-și piardă din ADN-ul format de succesele lui Dan Petrescu. Ardelenii au devenit o echipă mai combinativă și mult mai periculoasă în ofensivă. Alibek Aliev este unul dintre jucătorii buni ai clujenilor și vom miza pe „Alibek Aliev – peste 0.5 șuturi pe poartă”.

Totuși, suntem de părere că nici Dinamo nu o să fie doar un partener de antrenament pentru formația lui Daniel Pancu. Bucureștenii s-au dovedit a fi o echipă periculoasă în multe momente ale acestei stagiuni și din această cauză vom paria și pe „GG – Ambele echipe marchează”. În final, completăm pariul cu un pronostic pe cornere „Peste 8.5 cornere în meci”.

Așadar, Bet Builderul de cotă 4.75 de la SUPERBET pentru meciul CFR Cluj – Dinamo București conține următoarele pariuri:

  •  Șansă dublă:  1X – cotă 1,45
  •  Ambele echipe marchează: Da – cotă 1,95
  •  Total cornere în meci:  Peste 8,5 – cotă 1,57
  • Șuturi pe poartă Alibek Aliev: Peste 0.5 – cotă 1.43
