ADVERTISEMENT

CFR Cluj – Dinamo București este epilogul etapei cu numărul 30. Cele două echipe vor mai avea ocazia să se întâlnească de încă două ori în play-off, iar meciul se anunță a fi unul foarte interesant. Pariorii au ocazia să facă un profit consistent la SUPERBET dacă aleg să mizeze pe un Bet Builder de cotă 4.75 la partida din Gruia.

Pontul zilei de luni, 9 martie. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru CFR Cluj – Dinamo București

CFR Cluj și Dinamo București sunt două echipe bune ale campionatului, însă „feroviarii” par a fi în vârf de formă, în timp ce „câinii roșii” sunt într-un ușor declin. În campionat, ardelenii au zece victorii consecutive și nu se gândesc nicio clipă că această serie se va întrerupe în meciul cu Dinamo.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, două echipe cu care se va mai întâlni în play-off. În cazul unei înfrângeri, formația lui Kopic ar pica tocmai pe locul al cincilea, deși era văzută ca una dintre pretendentele la titlul de campioană.

În deschiderea Bet Builderului vom alege să mizăm pe faptul că CFR Cluj nu va pierde acest meci. Chiar dacă o victorie împotriva lui Dinamo este un lucru dificil de obținut, remiza ar putea fi un rezultat posibil. Vom alege pronosticul „1X”.

ADVERTISEMENT

Mizăm pe un meci interesant în Gruia

Ardelenii au devenit o echipă mai combinativă și mult mai periculoasă în ofensivă. Alibek Aliev este unul dintre jucătorii buni ai clujenilor și vom miza pe „Alibek Aliev – peste 0.5 șuturi pe poartă”.

ADVERTISEMENT

Totuși, suntem de părere că nici Dinamo nu o să fie doar un partener de antrenament pentru formația lui Daniel Pancu. Bucureștenii s-au dovedit a fi o echipă periculoasă în multe momente ale acestei stagiuni și din această cauză vom paria și pe „GG – Ambele echipe marchează”. În final, completăm pariul cu un pronostic pe cornere „Peste 8.5 cornere în meci”.

Așadar, Bet Builderul de cotă 4.75 de la SUPERBET pentru meciul CFR Cluj – Dinamo București conține următoarele pariuri: