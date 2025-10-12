Pontul zilei de luni,13 octombrie. Bet Builder de cotă 3,60 la Superbet pentru Islanda – Franța

Franța joacă luni seară în deplasare contra Islandei în Pariorii au ocazia să beneficieze de un profit important cu ocazia acestui meci la SUPERBET pe o combinație Bet Builder de 3,60.

Pontul zilei de luni,13 octombrie. Cotă de 3,60 cu care puteți da lovitura la meciul Islanda – Franța

Franța nu are emoții până acum în ceea ce privește calificarea la turneul final de anul viitor. Neînvinși în grupa D, francezii vor să continue seria de invincibilitate și după meciul cu Islanda.

Cu un apetit ofensiv crescut, echipa lui Didier Deschamps poate avea un nou meci câștigat la o diferență mare de goluri, după ce etapa trecută a învins Azerbaijanul cu 3-0. Tocmai de aceea vom începe Bet Builderul cu pariul „total goluri: peste 1,5” și „total șuturi pe poartă: peste 8,5”.

Se va descurca Franța fără Mbappe? Cine poate marca goluri în absența starului de la Real

Din fericire pentru echipa „Cocoșului Galic”, există suficienți jucători valoroși și capabili să marcheze goluri pe bandă rulantă.

În acest condiții, una dintre principalele arme ale francezilor poate fi Hugo Ekitike, atacantul lui Liverpool. Vom selecta în acest caz varianta „șuturi pe poartă jucător: Ekitike, Hugo – Peste 1,5”.

În ceea ce privește intensitatea partidei, nu are să fie un meci pe viață și pe moarte. Chiar dacă islandezii vor da tot ce au mai bun pe teren propriu pentru a urca pe locul 2, nu este un joc contra unei rivale de moarte. Vom miza pe varianta „total cartonașe: sub 5,5”.