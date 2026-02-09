Pariuri sportive

Pontul zilei de marți, 10 februarie. Cotele pentru câștigarea titlului de campioană în SuperLiga României! Ce șanse mai au FCSB și CFR Cluj

Cu pontul zilei de marți, 10 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe una dintre cotele pentru câștigarea SuperLigii. Ce șanse li se acordă campioanei și vicecampioanei
FANATIK
09.02.2026 | 23:15
Pontul zilei de marti 10 februarie Cotele pentru castigarea titlului de campioana in SuperLiga Romaniei Ce sanse mai au FCSB si CFR Cluj
Care sunt cotele echipelor din SuperLiga pentru câștigarea titlului de campioană în sezonul 2025/2026. Foto: Sportpictures.eu
FCSB și CFR Cluj au fost cele mai puternice echipe din sezonul trecut și au ocupat primele două poziții din campionat, însă noua stagiune nu le-a găsit în cea mai bună formă sportivă. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET dacă vor alege inspirat câștigătoarea SuperLigii României din sezonul 2025/2026.

Ce cote au echipele din SuperLiga la câștigarea campionatului

Sezonul regulat din SuperLiga se apropie de final cu pași repezi, iar componența play-off-ului se va cunoaște, cel mai probabil, după ultima etapă. Doar primele trei echipe din clasament nu au emoții la ratarea unui loc din primele șase, în timp ce mai multe echipe se luptă petru ultimele trei poziții.

Surprinzător, după cele trei formații de pe podium – Rapid, Craiova și Dinamo – FCSB este a patra favorită la SUPERBET pentru a-și apăra titlul de campioană pentru al doilea an consecutiv, cota sa fiind una de 7.50 în acest moment.

Chiar dacă sunt în fața roș-albaștrilor, „feroviarii” au o cotă mai mare pentru câștigarea unui nou titlu de campioană. Ardelenii pot ajunge la al patrulea sezon de la ultimul titlu, după o perioadă de cinci sezoane consecutive în care a fost campioana României. SUPERBET multiplică miza de 10 ori pentru cei ce intenționează să parieze în acest punct al competiției pe CFR Cluj campioană.

Ce șanse au U Craiova, Rapid și Dinamo la titlu

Echipele care se află în acest moment pe podium au fost cele mai în formă din sezonul regulat, iar diferența dintre ele este de doar un punct în acest moment. Craiova și Rapid se află la egalitate, cu 49 de puncte adunate, în timp ce Dinamo are cu unul mai puțin.

În acest moment, favoritele la titlul de campioană conform SUPERBET sunt U Craiova și Rapid, care au o cotă de 3.60 la succes. Dinamo, bineînțeles, este chiar în spatele lor, cu o cotă de 4.75 pentru câștigarea titlului de campioană după o pauză de aproape două decenii.

Restul echipelor au șanse minime la surpriză

Chiar dacă echipe precum U Cluj, FC Botoșani, FC Argeș, Oțelul sau UTA se luptă aprig pentru a intra în play-off, nu se așteaptă ca ele să aibă și un parcurs notabil în cazul în care se vor clasa printre primele șase echipe la finalul celor 30 de etape din sezonul regulat.

Astfel, FC Botoșani, care la un moment dat era în vârful clasamentului, acum ocupă doar locul 5 și are o cotă de 40,00 la câștigarea SuperLigii, la fel ca U Cluj. FC Argeș, nou-promovata care a surprins în acest sezon, are o cotă de 50,00 pentru această performanță, în timp ce Oțelul și UTA au o cotă uriașă de 125,00.

  • 7,50 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul „FCSB câștigă titlul de campioană în SuperLiga României”

