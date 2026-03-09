Pariuri sportive

Pontul zilei de marți, 10 martie. Bet Builder de cotă 6.00 la Superbet pentru Newcastle – Barcelona

Cu pontul zilei de marți, 10 martie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 6.00 la meciul Newcastle - Barcelona
FANATIK
09.03.2026 | 23:12
Pontul zilei de marti 10 martie Bet Builder de cota 600 la Superbet pentru Newcastle Barcelona
Pontul zilei de marți este realizat pe baza meciului Newcastle - Barcelona. Foto: hepta.ro
Încep optimile UEFA Champions League, iar fanii fotbalului vor avea parte doar de meciuri tari. Newcastle – Barcelona este unul dintre ele, iar St. James Park fierbe înainte de sosirea catalanilor. Pariorii au ocazia să facă un profit consistent la SUPERBET dacă aleg să mizeze pe un Bet Builder de cotă 6.00 la Newcastle United – Barcelona.

Pontul zilei de marți, 10 martie. Bet Builder de cotă 6.00 la Superbet pentru Newcastle United – Barcelona

Echipele spaniole vor înfrunta în optimile Champions League doar formații britanice. Real Madrid va da piept din nou cu Manchester City, Atletico Madrid întâlnește Tottenham, iar Barcelona are o misiune dificilă împotriva lui Newcastle United.

Chiar dacă formația de pe St. James Park nu o duce foarte bine în Premier League, echipa lui Eddie Howe continuă să fie una puternică, cu jucători extrem de valoroși și o forță financiară mult peste cea a Barcelonei. Totuși, stilul formației catalane poate produce surprize. Nimeni nu ar fi surprins dacă echipa antrenată de Hansi Flick ar câștiga cu 3-0, cum nimeni nu ar fi surprins nici dacă ar pierde cu 0-3, iar acest lucru a fost demonstrat în semifinalele Cupei Regelui, contra lui Atletico Madrid.

Tocmai de aceea nu vom miza pe rezultat, așa că vom începe Bet Builderul cu un pronostic pe goluri. Așteptăm spectacol în Anglia, iar selecția va fi „Peste 3,5 goluri în meci”.

Lamine Yamal iese la rampă

După perioada mai puțin bună din startul acestui sezon, Lamine Yamal pare să fie din nou jucătorul din finalul stagiunii precedente, când a fost coșmarul defensivelor. În continuarea Bet Builderului vom miza pe acțiunile sale individuale și vom alege selecția „peste 1,5 șuturi pe poartă”.

Barcelona este o echipă de posesie și, cu siguranță, Newcastle nu va avea mingea în mai mult de 40% din timp, în cel mai bun caz. Tocmai de aceea, formația lui Howe va încerca să lovească pe contraatac, deci vom miza pe „sub 13,5 șuturi ale britanicilor”.

Așadar, Bet Builderul de cotă 6.00 de la SUPERBET pentru meciul Newcastle United – Barcelona conține următoarele pariuri:

  •  Total goluri în meci: peste 3,5 – cotă 2,07
  •  Șuturi pe poartă Lamine Yamal: peste 1,5 – cotă 2.20
  •  Total șuturi Newcastle:  sub 13,5 – cotă 1,71
