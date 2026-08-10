Pontul zilei de marți, 11 august, din SuperLiga. Rapid – Dinamo, în clasament

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Pontul zilei de marți, 11 august, le vizează pe Rapid și Dinamo, marile rivale care se pregătesc de derby-ul etapei următoare. Cum va arăta partida dintre cea mai bună defensivă și cel mai bun atac? Dar, și mai important, cine va fi mai bună până la finalul campionatului?

Cotele, de partea Rapidului. Pontul zilei de marți, 11 august

Cu antrenori noi pe bancă la startul sezonului, Rapid și Dinamo atacă titlul în SuperLiga. La casele de pariuri, ambele sunt outsidere, favoritele fiind FCSB și U Craiova, ultimele două campioane. Însă, dincolo de cotele la titlu, SUPERBET propune un pariu interesant, un duel direct între Rapid și Dinamo la clasarea finală.

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Până acum, Rapid nu a pierdut niciun meci, câștigându-și partidele de pe teren propriu, 1-0 cu Sepsi și 3-1 cu CFR Cluj. În deplasare, însă, giuleștenii n-au reușit, până acum, să se impună. Au înregistrat un 1-1 la Botoșani și un 0-0 la Arad. Cu precizarea că în etapa trecută, cu UTA, Rapid a acuzat neprimirea unui penalty în ultimele minute. De cealaltă parte, Dinamo are un punct mai puțin decât rivala. „Câinii” au început cu stângul, 0-1 la Petrolul, la capătul unui meci pe care l-au dominat. În următoarele etape au fost invincibili, iar pe teren propriu și-au spulberat adversarii: 5-1 cu U Craiova și 4-0 cu FC Voluntari. Între cele două victorii, Dinamo a remizat la Oțelul, 1-1.

Totuși, pontul zilei de marți, 11 august, n-are legătură cu . Ci se referă la clasarea finală a celor două rivale. Mai exact, care dintre ele va fi mai sus.. În momentul de față, la SUPERBET, cotele sunt de partea trupei lui Pancu. Rapid are cotă 1,85 să termine peste Dinamo, în timp ce situația opusă are cotă 1,90.

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FCSB, mai bună în ultimii ani. Rapid, superioară sezonul trecut

Ambele echipe au renăscut în ultimii ani, după perioade extrem de dificile. Rapid a revenit în prima ligă în sezonul 2021-2022, la capătul căruia Dinamo retrograda pentru prima dată. Deci, în ultimii 5 ani, Rapid și Dinamo au fost de patru ori în SuperLiga, iar giuleștenii au terminat mai sus în trei rânduri. Singura excepție a fost sezonul trecut, când Dinamo a fost pe 4, iar rivalii pe 5.

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Asta în ciuda faptului că Rapid s-a bătut la primul loc tot sezonul regular. Iar în startul play-off-ului a reușit să îi ia fața Craiovei. Până la final, însă, giuleștenii n-au mai câștigat niciun meci, iar Dinamo a fost cea care s-a aflat la un pas de cupele europene. „Câinii” au jucat barajul pentru Conference League, pe care l-au pierdut în fața lui FCSB. În sezonul 2026-2027, atât Rapid, cât și Dinamo au ambiții mari și speră chiar la titlul de campioană. Totul se va decide în play-off, acolo unde giuleștenii nu s-au simțit niciodată prea bine. Și totuși, odată cu venirea lui Pancu, „blestemul” se poate rupe și mergem pe mâna giuleștenilor la SUPERBET.

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