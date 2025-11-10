Pontul zilei de marți, 11 noiembrie, din SuperLiga. Ce cote au FCSB și CFR Cluj pentru calificarea în play-off

ADVERTISEMENT

S-a încheiat prima etapă a returului din sezonul regulat al SuperLigii, iar lupta pentru Top 6 este din ce în ce mai acerbă. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET dacă vor miza pe calificarea în play-off a formațiilor FCSB și CFR Cluj.

Pontul zilei de marți, 11 noiembrie. Cotă de 1.35 pentru calificarea FCSB-ului în play-off

După un start de sezon mult sub așteptări, campioana FCSB a dat semne de revenire în SuperLiga după ce și-a asigurat locul în grupa de Europa League și ajunsese să fie în siajul echipei de pe locul 6.

Însă, a schimbat din nou datele problemei. ”Roș-albaștrii” sunt acum pe locul 9, la 5 puncte în spatele Farului care se află pe 6. Dar chiar și așa, experții nu o văd pe FCSB să rateze Top 6, iar SUPERBET a oferit o cotă de 1.35 pentru ca elevii lui Elias Charalambous să prindă finala campionatului.

Înaintea celor de la FCSB sunt cotate cele patru formații aflate în fruntea clasamentului. LIderul Rapid are o cotă de 1.01, Universitatea Craiova de 1.03, în ciuda înfrângerii cu UTA și a , Dinamo de 1.05 și FC Botoșani de 1.10.

CFR Cluj a reintrat în luptă după victoria cu Unirea Slobozia

Practic, cele patru echipe sunt aproape sigure de locul în play-off. Cum și ”roș-albaștrii” sunt văzuți cu șanse mari să termine în Top 6 la finalul sezonului regulat, asta înseamnă că mai rămâne un singur loc disponibil.

Bătălia pentru poziția a șasea este una acerbă. În acest moment, cele mai mari șanse le are Farul Constanța (2.30), urmată de nou promovata FC Argeș (2.75). După ce a pus capăt unei serii negre cu victoria împotriva Unirii Slobozia, CFR Cluj a revenit cu speranțe și are o cotă de 4.00, la fel ca și Oțelul Galați.

În această luptă s-ar mai putea implica la un moment dat U Cluj (5.00) și UTA (7.00). Mai departe, cotele sar de 50.00 în ceea ce le privește pe ultimele clasate în SuperLiga și ale căror șanse de play-off sunt infime.