Pariuri sportive

Pontul zilei de marți, 11 noiembrie, din SuperLiga. Ce cote au FCSB și CFR Cluj pentru calificarea în play-off

Cu pontul zilei de marți, 11 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe calificarea lui FCSB și CFR Cluj în play-off-ul SuperLigii.
FANATIK
10.11.2025 | 23:15
Pontul zilei de marti 11 noiembrie din SuperLiga Ce cote au FCSB si CFR Cluj pentru calificarea in playoff
Pontul zilei de marți, 11 noiembrie, aduce un câștig superb. Sursă foto: Flaviu Buboi/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

S-a încheiat prima etapă a returului din sezonul regulat al SuperLigii, iar lupta pentru Top 6 este din ce în ce mai acerbă. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET dacă vor miza pe calificarea în play-off a formațiilor FCSB și CFR Cluj.

Pontul zilei de marți, 11 noiembrie. Cotă de 1.35 pentru calificarea FCSB-ului în play-off

După un start de sezon mult sub așteptări, campioana FCSB a dat semne de revenire în SuperLiga după ce și-a asigurat locul în grupa de Europa League și ajunsese să fie în siajul echipei de pe locul 6.

ADVERTISEMENT

Însă, remiza de la Sibiu din prima etapă a returului a schimbat din nou datele problemei. ”Roș-albaștrii” sunt acum pe locul 9, la 5 puncte în spatele Farului care se află pe 6. Dar chiar și așa, experții nu o văd pe FCSB să rateze Top 6, iar SUPERBET a oferit o cotă de 1.35 pentru ca elevii lui Elias Charalambous să prindă finala campionatului.

Înaintea celor de la FCSB sunt cotate cele patru formații aflate în fruntea clasamentului. LIderul Rapid are o cotă de 1.01, Universitatea Craiova de 1.03, în ciuda înfrângerii cu UTA și a plecării antrenorului Mirel Rădoi, Dinamo de 1.05 și FC Botoșani de 1.10.

ADVERTISEMENT
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în...
Digi24.ro
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului

CFR Cluj a reintrat în luptă după victoria cu Unirea Slobozia

Practic, cele patru echipe sunt aproape sigure de locul în play-off. Cum și ”roș-albaștrii” sunt văzuți cu șanse mari să termine în Top 6 la finalul sezonului regulat, asta înseamnă că mai rămâne un singur loc disponibil.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar...
Digisport.ro
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii

Bătălia pentru poziția a șasea este una acerbă. În acest moment, cele mai mari șanse le are Farul Constanța (2.30), urmată de nou promovata FC Argeș (2.75). După ce a pus capăt unei serii negre cu victoria împotriva Unirii Slobozia, CFR Cluj a revenit cu speranțe și are o cotă de 4.00, la fel ca și Oțelul Galați.

În această luptă s-ar mai putea implica la un moment dat U Cluj (5.00) și UTA (7.00). Mai departe, cotele sar de 50.00 în ceea ce le privește pe ultimele clasate în SuperLiga și ale căror șanse de play-off sunt infime.

ADVERTISEMENT
Biletul zilei la pariuri, luni, 10 noiembrie 2025. Câștig de 405 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, luni, 10 noiembrie 2025. Câștig de 405 lei cu fotbal
Pontul zilei de duminică, 9 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cota 5,20...
Fanatik
Pontul zilei de duminică, 9 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cota 5,20 la Hermannstadt – FCSB
Biletul zilei la pariuri, duminică, 9 noiembrie 2025. Câștig de 304 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, duminică, 9 noiembrie 2025. Câștig de 304 lei cu fotbal
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Banciu e sigur! Cine va câștiga SuperLiga în acest sezon: 'Rapid nu ia...
iamsport.ro
Banciu e sigur! Cine va câștiga SuperLiga în acest sezon: 'Rapid nu ia niciodată campionatul, știe toată lumea!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!