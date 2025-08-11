Pontul zilei de marți, 12 august, din SuperLiga. Profit fabulos pe golurile fotbaliștilor din acest sezon

Etapa cu numărul 5 a luat sfârșit, însă mai sunt foarte multe runde până la final. Privitorii și-au putut forma deja o părere despre forma de moment a fotbaliștilor în acest debut de sezon, însă mai e foarte mult timp pentru ca cei ce nu au început conform așteptărilor să revină pe un făgaș normal. Pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET, dacă vor miza pe numărul de goluri al celor mai buni jucători din SuperLiga.

Cine vor fi protagoniștii din acest sezon de SuperLiga? Pentru pontul zilei de marți, 12 august, vom lua în calcul numărul de goluri al celor mai buni jucători din campionat.

După primele 5 etape, cel mai bun marcator al campionatului este Florin Tănase, cu Cu toate acestea, campionatul este departe de a se sfârși, iar fotbaliști precum Louis Munteanu, Daniel Bîrligea sau Denis Alibec nu au jucat foarte multe meciuri în campionat.

Mijlocașul lui FCSB este fost golgheter al campionatului României, pe vremea când evolua ca „9 fals” pentru „roș-albaștrii”, însă acum joacă mai mult în poziția de inter sau bandă stânga. Având în vedere că are deja 4 reușite, Superbet oferă o cotă foarte bună pentru pariul „Florin Tănase peste 9,5 goluri la finalul campionatului”, de 1,85.

Pentru cei ce își doresc să mizeze pe un nou sezon bun al lui Juri Cisotti, pot alege să parieze că italianul va marca „Peste 6,5 goluri”, iar cota este egală cu cea a lui Florin Tănase pentru cele 10 goluri, 1,85.

Cote importante pentru golgheterii stagiunii precedente

Pentru un sezon al atacantului lui CFR Cluj cu peste 22,5 goluri, Superbet oferă o cotă 1,95, egală cu cea a lui Daniel Bîrligea pentru doar 18,5 goluri.

Pentru peste 9,5 goluri ale lui Dan Nistor, Superbet oferă o cotă 2,00, iar pariul este foarte atractiv, având în vedere că ”U” Cluj este o echipă cu pretenții, iar mijlocașul de 36 de ani este executantul lovuturilor de la 11 metri. Alin Roman, atacantul surpriză din acest debut de sezon, are o cotă de 1,85 la peste 9,5 goluri, iar Ștefan Baiaram, care pare într-o formă extraordinară, are o cotă de 1,67 pentru peste 10.5 goluri.

Cotă impresionantă dacă alegem să combinăm toate aceste pariuri pe un singur bilet

Dacă alegem să punem toate aceste cote pe un singur bilet, putem obține un profit uriaș. Pentru peste 9,5 goluri ale lui Florin Tănase, peste 6,5 goluri ale lui Juri Cisotti, peste 22,5 goluri ale lui Louis Munteanu, peste 18,5 goluri ale lui Daniel Bîrligea, peste 9,5 goluri ale lui Dan Nistor, peste 9,5 goluri ale lui Alin Roman și peste 10,5 goluri ale lui Ștefan Baiaram, obținem o cotă totală de 794.00, însă pariorii pot alege să combine aceste ponturi după bunul plac.

