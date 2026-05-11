Pontul zilei de marți, 12 mai. Cotele pentru titlu în SuperLiga. Ce echipă este favorită

Play-off-ul este pe sfârșite, iar lupta la titlu în SuperLiga este mai strânsă ca niciodată. În actualul context, cu multe rezultate imprevizibile și răsturnări de poziții în clasament, este interesant cine va ocupa la final primul loc în clasament. Pariorii au ocazia să facă un profit însemnat la SUPERBET dacă vor alege inspirat echipa care va cuceri titlul.

Pontul zilei de marți, 12 mai. Cine sunt echipele cu cele mai bune cote să câștige titlul în SuperLiga

Actuala stagiune din SuperLigă se dovedește a fi una dintre cele mai spectaculoase din ultimii ani. De la ratarea în premieră a play-off-ului de către FCSB și până la lupta la titlu în care sunt implicate trei formații, campionatul oferă surprize etapă de etapă. Suporterii din România au parte constant de tensiune, pasiune și momente dramatice, iar finalul sezonului se anunță mai echilibrat și imprevizibil ca niciodată.

Cea mai bine cotată echipă să se claseze pe primul loc este Universitatea Craiova, care are o cotă de 1.45 pentru acest pronostic la SUPERBET. Oltenii se vor duela în etapa viitoare cu Universitatea Cluj, pe Ion Oblemenco, iar, în cazul unei victorii, „Știința” va cuceri titlul cu o etapă înainte de finalul stagiunii.

U Cluj, în luptă directă pentru titlu

Universitatea Cluj se află pe locul secund în ierarhie, la doar un punct în urma Universității Craiova, însă oltenii au avantajul faptului că au intrat pe prima poziție în play-off. , ardelenii ar fi la mâna lor în ultima etapă. Revenind la lupta la titlu, elevii lui Cristiano Bergodi au o cotă de 3.00 la SUPERBET pentru a ieși campioni.

, șansele lui CFR Cluj la titlu au scăzut considerabil. Cu 5 puncte distanță de olteni, jucătorii pregătiți de Daniel Pancu ar trebui să aibă un parcurs perfect pe finalul se sezon, iar rivalele din fruntea clasamentului să se încurce. Cum acest scenariu este puțin probabil, SUPERBET oferă o cotă de 20.00 pentru ca CFR să cucerească un nou trofeu de campioană.