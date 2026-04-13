Pontul zilei de marți, 14 aprilie, din Champions League. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru Atletico – Barcelona

Cu pontul zilei de marți, 14 aprilie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.50 la meciul Atletico Madrid - Barcelona.
FANATIK
13.04.2026 | 23:15
Bet builder la Atletico - Barcelona. Foto: Hepta
Spectacolul din Liga Campionilor revine marți cu primele meciuri din retururile sferturilor de finală. O partidă care se anunță extrem de interesantă se va desfășura între Atletico Madrid și Barcelona, iar noi căutăm să oferim pontul zilei câștigător la această confruntare.

Duel de foc în Liga Campionilor. Întoarce Barcelona soarta calificării?

Barcelona și Atletico Madrid s-au întâlnit deja de două ori în ultimele două săptămâni, asta după ce au mai evoluat în dublă manșă, în Cupa Spaniei, în acest an. Cele două formații se cunosc foarte bine, iar asta face din partidele disputate să fie extrem de echilibrate. Catalanii au pierdut meciul din tur, 0-2, din sferturile Champions League, iar acum sunt puși în fața unei misiuni grele.

Elevii lui Hansi Flick trebuie să recupereze diferența din prima manșă și convingerea jucătorilor că pot face acest lucru, conform declarațiilor, este foarte mare. Așadar, începem bet builder-ul cu o miză pe rezultatul final. Pronosticăm o victorie a Barcelonei pentru o cotă de 1.82 oferită de Superbet.

Lamine Yamal, omul care va face diferența?

Lamine Yamal, noua senzație a fotbalului mondial, este considerat deja a fi unul dintre cei mai buni din lume la doar 18 ani. Ascensiunea sa formidabilă din ultimii 2 ani continuă și acesta pare a fi un adevărat urmaș pentru Lionel Messi, cel care a scris istorie pentru Barcelona. Tănărul atacant spaniol este în mare formă, asta după ce a punctat în ultima rundă de campionat, în victoria cu Espanyol, 4-1.

Acum, fanii catalanilor așteaptă de la el să facă diferența și în duelul din Champions League, cu Atletico. Noi mizăm pe o prestație bună, activă, din partea lui Lamine Yamal, iar pronosticul este că atacantul Barcelonei o să aibă minim 2 șuturi pe poartă pentru o cotă de 1.85 oferită de Superbet. Trupa blaugrana va fi nevoită să joace ofensiv pentru că are de recuperat un dezavantaj de două goluri, iar Atletico va apela la cartea contraatacului. Tocmai datorită acestor lucruri, mai mizăm pe minim 11 cornere în meci pentru o cotă de 1.70 oferită de Superbet.

Astfel obținem o cotă de 4.50 pentru bet builder-ul nostru și cu o miză de 100 de lei putem câștiga 450 de lei.

Selecțiile noastre pentru bet builder:

  • victorie Barcelona – cotă 1.82
  • minim 2 șuturi pe poartă Lamine Yamal – cotă 1.85
  • minim 11 cornere în meci – cotă 1.70
