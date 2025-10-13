Pariuri sportive

Pontul zilei de marți, 14 octombrie. Bet Builder de cotă 3.50 la Superbet pentru Italia – Israel

Cu pontul zilei de marți, 14 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.50 la meciul Italia - Israel
Ciprian Păvăleanu
13.10.2025 | 23:15
Pontul zilei de marți este realizat pe baza meciului Italia - Israel. Foto: Hepta.ro

România și-a luat cele trei puncte din meciul cu Austria, însă partidele internaționale din preliminariile CM 2026 continuă. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3.50.

Pontul zilei de marți, 14 octombrie. Cotă de 3.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Italia – Israel

Italia a început foarte slab această campanie de calificări la Campionatul Mondial din 2026, pierzând la scor de neprezentare în fața reprezentativei Norvegiei. Din acel moment, Italia lui Gattuso a câștigat toate cele patru partide, iar acum este în fața unei noi întâlniri dificile.

Squadra Azzurra va întâlni Israel, națională alături de care a făcut spectacol în meciul tur. Deși cunoscută pentru stilul defensiv și cu un selecționer ce a îmbrățișat această tactică în cariera de jucător, Italia este, surprinzător, o echipă extrem de ofensivă. Ultima partidă dintre Israel și Italia s-a terminat cu scorul de 4-5.

Italienii sunt obligați să câștige dacă vor să mai aibă vreo șansă la calificarea directă la Campionatul Mondial în ultima etapă de preliminarii, unde vor întâlni din nou Norvegia. Tocmai din această cauză, vom miza pe „1 solist”

Spectacol în Italia

Partida dintre Italia și Israel se va disputa la Udine, iar toată lumea așteaptă un nou meci de spectacol între cele două selecționate. Dacă în partida precedentă italienii au reușit să înscrie de 5 ori, de această dată vom miza pe faptul că vor înscrie cel puțin 2,5 goluri în acest meci.

Totodată, vom paria pe Mateo Retegui, unul dintre cei mai periculoși atacanți ai italienilor, că va lansa măcar 2 șuturi pe spațiul porții: „Peste 1,5 șuturi pe poartă ale lui Mateo Retegui”. În final vom completa Bet Builderul cu un pariu pe cornere: „Peste 5,5 cornere Italia”.

În concluzie, pontul zilei de marți, 14 octombrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 3.50 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Italia – Israel cu următoarele selecții: „1 solist”, „Total goluri Italia: peste 2,5”, „Total șuturi pe poartă Mateo Retegui – Peste 1,5”, și „Italia va avea peste 5,5 cornere”.

