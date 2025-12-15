Pariuri sportive

Pontul zilei de marți, 16 decembrie. Pariem pe golgheterul SuperLigii României

Cu pontul zilei de marți, 16 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe golgheterul din acest sezon al SuperLigii României.
FANATIK
15.12.2025 | 23:15
Pontul zilei de marti 16 decembrie Pariem pe golgheterul SuperLigii Romaniei
Pontul zilei de marți, 16 decembrie. Pariem pe golgheterul SuperLigii României. FOTO: colaj Fanatik / Sport Pictures
Au trecut primele 20 de etape ale sezonului regulat din Superliga, iar pe podium în clasamentul marcatorilor se află în acest moment Alex Dobre, Jovo Lukic și Florin Tănase. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET dacă mizează pe fotbalistul care va fi golgheter la finalul campionatului.

Pontul zilei de marți, 16 decembrie. Dați lovitura cu plasarea unui pariu antepost pe golgheterul SuperLigii României

Alexandru Dobre traversează cel mai bun sezon al carierei din punct de vedere al golurilor marcate. Fotbalistul Rapidului a înscris de 10 ori în primele 20 de etape ale Superligii și este principalul favorit la titlul de golgheter, având o cotă de 3.50. Florin Tănase, care are în palmares două titluri de golgheter, în sezoanele 2020-2021 și 2021-2022, are o cotă de 4.25.

Andrei Cordea, care a ajuns la 8 reuşite după ce a marcat o „triplă” în victoria lui CFR Cluj cu Csikszereda, este al treilea favorit, cu o cotă de 4.50. Transferat de U Cluj după ce a marcat doar două goluri în sezonul trecut la Universitatea Craiova, Jovo Lukic a înscris de 10 ori până acum în tricoul „șepcilor roșii”, reușind un hat-trick în partida cu Hermannstadt. Bosniacul are o cotă de 5.00 pentru a deveni golgheter.

Golgheter-surpriză în Superliga?

FC Botoșani este marea surpriză a sezonului în Superliga, iar cel mai important jucător ofensiv al echipei este Sebastian Mailat, care a reușit să puncteze de 8 ori până acum. Acesta are o cotă de 9.00 pentru a deveni golgheter, la fel ca Steven Nsimba, de la Universitatea Craiova.

Louis Munteanu era mare favorit la titlul de golgheter înainte de startul stagiunii, după cele 23 de goluri înscrise în sezonul precedent, dar atacantul traversează un moment dificil și a reușit să marcheze doar 2 goluri până acum în ediția 2025-2026 din Superliga. Cota pentru ca acesta să devină din nou golgheter este de 25.00.

  • 20.00 este cota oferită de SUPERBET pentru ca Daniel Bîrligea să devină golgheterul Superligii
