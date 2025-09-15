Pontul zilei de marți, 16 septembrie, din SuperLiga. Profit uriaș pe golgheterul din acest sezon

După primele nouă etape din noul sezon al Superligii, trei fotbaliști conduc clasamentul marcatorilor. Pariorii au șansa să facă un profit consistent la SUPERBET, dacă vor miza pe titlul de golgheter al SuperLigii.

Poate Sebastian Mailat să se lupte cu granzii SuperLigii?

Revenit la FC Botoșani după ce a retrogradat cu Sepsi OSK, Sebastian Mailat a început foarte bine acest sezon și are un merit uriaș pentru locul din clasament al moldovenilor. Atacantul echipei lui Leo Grozavu a înscris deja de 5 ori în 9 meciuri și a oferit două assisturi, iar cota ca el să devină golgheterul SuperLigii este de 25,00.

Steven Nsimba, atacantul Universității Craiova, are cifre identice cu cele ale lui Sebastian Mailat și Faptul că francezul se află în echipa de pe primul loc, îl face favorit la titlul de golgheter, iar Superbet oferă o cotă de 5,00 pentru acest lucru.

Florin Tănase urmărește un nou titlu de golgheter

Florin Tănase a câștigat titlul de golgheter în SuperLiga în două sezone consecutive, însă în acea perioadă era folosit la FCSB pe poziția de vârf, nu în cea de mijlocaș ofensiv, pe care evoluează în momentul de față. la câștigarea titlului de cel mai bun marcator al campionatului, deși forma FCSB-ului cunoaște un declin considerabil.

Toată lumea, inclusiv casele de pariuri, se așteaptă ca FCSB să-și reintre curând în formă, iar Florin Tănase ar putea fi un marcator important pentru campioana României, mai ales că este unul dintre executanții principali, și totodată un expert, al loviturilor de pedeapsă, iar cota sa este 7,00.

Un alt candidat la acest titlu poate fi Elvir Koljic, mai ales că echipa sa, Rapid București, pare că este singura ce-i poate pune probleme Universității Craiova în acest moment. Talentul bosniacului este indubitabil, iar el a reușit să înscrie deja de 4 ori, având în vedere că a fost folosit în doar 6 partide. Cota oferită de Superbet ca atacantul giuleștenilor să fie pe primul loc în topul marcatorilor la finalul sezonului este 15,00.

