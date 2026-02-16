Pariuri sportive

Pontul zilei de marți, 17 februarie. Bet Builder de cotă 3.60 la Superbet pentru Benfica – Real Madrid

Cu pontul zilei de marți, 17 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.60 la meciul Benfica - Real Madrid
FANATIK
16.02.2026 | 23:15
Pontul zilei de marti 17 februarie Bet Builder de cota 360 la Superbet pentru Benfica Real Madrid
Pontul zilei de marți este realizat pe baza partidei tur dintre Benfica și Real Madrid, din play-off-ul UEFA Champions League. Foto: Hepta.ro
Încep fazele eliminatorii în UEFA Champions League, iar prima etapă este cea a play-off-ului de calificare în optimile de finală. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3.60.

Pontul zilei de marți, 17 februarie. Cotă de 3.60 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Benfica – Real Madrid

Una dintre cele mai așteptate duble din această fază este Benfica – Real Madrid. Acest lucru nu se datorează doar faptului că două echipe legendare se întâlnesc într-o etapă eliminatorie din Champions League, ci mai degrabă datorită ultimului meci din faza ligii.

Cele două s-au întâlnit în etapa a 8-a, iar Real Madrid avea nevoie de o victorie pentru a se califica direct în optimile de finală. Portughezii s-au impus cu 4-2 și s-au calificat in extremis prin golul portarului Trubin din prelungiri. Soarta a făcut ca cele două să se reîtâlnească, însă de această dată suntem de părere că Real Madrid nu mai poate călca greșit, dorind să-și ia și revanșa. Tocmai de aceea vom începe Bet Builderul cu pariul „2 solist”.

În ceea ce privește numărul de goluri, suntem de părere că „los blancos” vor vrea să rezolve dubla încă din prima manșă și de aceea vom miza pe un meci cu „peste 1,5 goluri pentru Real Madrid”.

Kylian Mbappe iese la rampă în Benfica – Real Madrid

Atacantul francez al lui Real Madrid este omul momentului în fotbalul mondial și pare să fie favoritul la „Balonul de Aur” din acest an. Deși Real Madrid nu arată așa cum toți fanii echipei se așteptau, prestațiile francezului continuă să fie la un nivel de top.

Cel mai probabil, francezul va fi din nou decisiv pentru „los blancos”, așa cum a făcut-o în majoritatea partidelor din acest sezon. În continuare, vom miza pe „cel puțin un gol marcat de Mbappe” și pe „peste 2,5 șuturi pe poartă” ale francezului.

Așadar, Bet Builderul de cotă 3.60 de la SUPERBET pentru meciul Benfica – Real Madrid conține următoarele pariuri:

  • 2 solist – cotă 1.90
  • Peste 1,5 goluri Real Madrid- cotă 1.68
  • Kylian Mbappe înscrie – cotă 1,64
  • Peste 2,5 șuturi pe poartă ale lui Kylian Mbappe – cotă 2.30
