Pontul zilei de marți, 17 martie. Bet Builder de cotă 4.00 la Superbet pentru Manchester City – Real Madrid

Cu pontul zilei de marți, 17 martie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.00 la meciul Manchester City - Real Madrid.
16.03.2026 | 23:15
Cu pontul zilei de marți, 17 martie, puteți câștiga 400 de lei.
Cea mai atractivă partidă a zilei este fără doar și poate cea de pe Etihad Stadium, acolo unde Manchester City primește vizita lui Real Madrid. Pariorii au ocazia să obțină un profit uriaș la SUPERBET cu pontul zilei de miercuri, 11 martie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 4.00.

Pontul zilei de marți, 17 martie. Cotă de 4.00 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Manchester City – Real Madrid

Duelul dintre Manchester City și Real Madrid, programat de la ora 22:00, este un adevărat Clasico în Champions League, cele două formații aflându-se față în față pentru al cincilea an consecutiv în fazele eliminatorii. „Galacticii” au avantajul rezultatului din tur, când Federico Valverde a făcut spectacol și a marcat toate golurile victoriei.

Pentru Bet Builder-ul de la partida Manchester City – Real Madrid am ales patru pronosticuri rezonabile. Duelurile dintre cele două formații au produs întotdeauna un spectacol de zile mari și nu avem de ce să credem că acum va fi altfel. Așa că am decis să mizăm pe variantele ”total goluri: peste 2.5” și ”total goluri Real Madrid: peste 0.5”.

Vinicius, cel mai periculos jucător al oaspeților

În ciuda numeroaselor absențe, madrilenii vor dori să pună presiune pe adversari, în timp ce trupa lui Pep Guardiola va încerca să reducă din diferența înregistrată în partida tur. În aceste condiții am ales pronosticurile ”șuturi pe poartă Vinicius: peste 0.5” și ”total cartonașe: peste 3.5”.

Ne așteptăm ca duelul să se ridice la nivelul așteptărilor, Manchester City dorind să demonstreze că rezultatul din manșa tur a post pur întâmplător. Așadar, Bet Builder-ul de cotă 4.00 de la SUPERBET pentru meciul Manchester City – Real Madrid conține următoarele pariuri:

  • total goluri: peste 2.5 – cotă 1.47
  • total goluri Real Madrid: peste 0.5 – cotă 1.44
  • șuturi pe poartă Vinicius: peste 0.5 – cotă 1.49
  • total cartonașe: peste 3.5 – cotă 1.82
