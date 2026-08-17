Pontul zilei de marți, 18 august, din SuperLiga. Cotele Superbet la play-off. Cum dăm lovitura

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Pontul zilei de marți, 18 august, vizează play-off-ul în SuperLiga. Cinci etape jucate în SuperLiga și avem deja surprize în clasament, față de predicțiile dinaintea startului competiției. Petrolul în top, CFR Cluj aproape de retrogradare, nou-promovata Corvinul mai sus decât campioana U Craiova. Dar lupta pentru play-off mai are încă 25 de etape, așa că multe se pot întâmpla. Să nu uităm de parcursul de anul trecut al CFR-ului sub comanda lui Pancu.

Pontul zilei de marți, 18 august. Cine e surpriza anul acesta

În sezonul precedent, FC Argeș a întrecut toate așteptările și s-a calificat în play-off. În dauna lui FCSB. O dublă surpriză, practic, dar și singura modificare din top 6 față de ediția 2024-2025. De altfel, din 2015-2016, primul campionat cu play-off, nicio echipă n-a reușit să fie mereu acolo. CFR Cluj și U Craiova au ratat prima ediție, FCSB – pe ultima. Dinamo a trecut prin Liga 2, Rapid a venit din Liga 2 acum 5 ani și, de atunci, a lipsit o singură dată din top 6. U Cluj a promovat la un an după giuleșteni, dar doar în ultimii doi a intrat în play-off. FC Argeș are două ediții în palmares, dar după prima a retrogradat.

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În afara performerelor ultimilor doi ani, Farul (luăm în calcul și Viitorul) și Sepsi au cele mai multe prezențe în top 6, chiar dacă Sepsi abia a revenit în SuperLiga. Astra, prima campioană cu play-off, nu mai există. Clinceni, ASA Tg. Mureș, Pandurii, Gaz Metan, Poli Iași au dispărut și ele, fie din prima ligă, fie de tot. Dar nu de puține ori, am avut echipe calificat surprinzător în play-off.

Cum arată cotele la calificarea în play-off. Pontul zilei de marți, 18 august, la cotă 1,95

Anul acesta, favorite la accesul în play-off sunt echipele care au impresionat în ultimii ani. FCSB, campioană în 2024 și 2025, și U Craiova, campioana en-titre, sunt formațiile cu cele mai mici cote, doar 1,10 la Superbet. Un astfel de pariu aduce un profit prea mic pentru a aștepta până în etapa 30. Dinamo, cotă 1,25, și Rapid, cotă 1,35, sunt opțiuni puțin mai bune, dar nu suficient. A cincea e U Cluj, echipa care a terminat a doua în lupta pentru toate trofeele: SuperLiga, Cupă și Supercupă. Iar pe 6, ironia sorții – ultimul loc de play-off, este FC Argeș, la cotă 1,95. Practic acesta e și pontul zilei de marți, 18 august: „FC Argeș se califică în play-off” – cotă 1,95 la SUPERBET. Aproape dublăm banii și pare un pariu sigur.

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Piteștenii au fost în primele 6 și sezonul trecut, deși abia promovaseră. Anul acesta, după primele 5 etape, au cele mai multe puncte, 10, la egalitate cu Dinamo. E drept, doar două puncte peste locul 7, o distanță mică și ușor de recuperat. Dar elevii lui Bogdan Andone au învins deja Petrolul, locul 3 în acest moment, și campioana U Craiova.

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Petrolul, surpriza cu adevărat profitabilă

Apropo de Petrolul, ploieștenii au un start de campionat peste așteptări. Au bătut Dinamo, Oțelul și Voluntari. Cei care cred că pot continua așa până în etapa 30 și să prindă play-off-ul pot miza pe cota de 3,80. Însă mai degrabă Farul (cotă 2,10) și CFR Cluj (cotă 2,30) par să emită pretenții. Cota clujenilor e neașteptat de mică, față de startul slab de sezon și de . Pe de altă parte, CFR Cluj a reușit anul trecut o revenire nesperată pe ultima parte a campionatului, încununată cu play-off și locul 3 la finalul campionatului. Cine s-ar fi așteptat înaintea numirii lui Pancu? De această dată,

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Outsiderele Corvinul, FC Botoșani și Oțelul

FC Botoșani e formația care anul trecut s-a bătut la podium în prima parte a campionatului și a ajuns, până la urmă, să joace în play-out. Anul acesta, n-a câștigat în primele 4 etape. Și totuși are cotă 6,00 la top 6. La fel ca hunedorenii de la Corvinul, formație proaspăt promovată, dar la doar două puncte de lider în prezent. Corvinul a mai produs o mare surpriză în fotbalul românesc, în 2024, când a luat Cupa, deși juca în Liga 2. De ce n-ar reuși play-off la primul sezon de SuperLiga? În fine, ultima echipă cu șanse rezonabile la top 6 e Oțelul, moldovenii având cotă 7,00 la Superbet.

Sepsi (cotă 10,00), UTA Arad (10), FC Voluntari (25) și, mai ales, Csikszereda (cotă 60) ar trebui mai degrabă să se concentreze pe evitarea retrogradării, decât să spere la play-off. E drept, o calificare în top 6 a însemna automat salvarea de la retrogradare, dar șansele sunt foarte mici.

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