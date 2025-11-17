Pontul zilei de marți, 18 noiembrie. Bet Builder de cotă 3.75 la Superbet pentru România – San Marino

România se pregătește să încheie preliminariile Cupei Mondiale din 2026, iar în ultimul joc al Grupei H primește vizita modestei formații din San Marino. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de marți, 18 noiembrie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 3.75.
Duelul dintre România și San Marino este unul doar de palmares, după ce ”tricolorii” au ratat și șansa de a termina pe locul 2 în grupa de calificare. Partida se va disputa pe stadionul ”Ilie Oană” din Ploiești și constituie un prilej pentru Mircea Lucescu de a pregăti barajul din primăvară.
Naționala noastră este cu moralul la pământ după înfrângerea suferită în fața Bosniei, care ne-a scos din calculele pentru poziția secundă. Cu gândul la ceea ce ne așteaptă în martie, ”tricolorii” se văd nevoiți să bifeze și acest ultim joc.
Pentru Bet Builder-ul de la partida România – San Marino am ales cinci pronosticuri care pot aduce bani frumoși. Reprezentativa României vor dori să lase o impresie bună la finalul unei campanii dezamăgitoare și atunci am decis să mizăm pe variantele ”ambele echipe vor avea peste 0.5 cornere” și ”total șuturi pe poartă: peste 9.5”.
Este o partidă în care ”tricolorii” nu ar trebuie să aibă niciun fel de probleme în fața unei formații mai mult decât modeste. Este de așteptat să fie o presiune fantastică la poarta oaspeților și atunci am ales pronosticurile ”total goluri prima repriză: peste 1.5” și ”total goluri: peste 4.5”.
Unul dintre cei mai buni jucători români în înfrângerea de la Zenica a fost Daniel Bîrligea și este de așteptat ca atacantul campioanei FCSB să iasă în evidență și la această partidă. De aceea am hotărât să jucăm ”șuturi pe poartă Daniel Bîrligea: peste 1.5”. Acesta este Bet Builder-ul cu cotă 3.750 de la SUPERBET pentru meciul România – San Marino.