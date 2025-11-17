Pontul zilei de marți, 18 noiembrie. Bet Builder de cotă 3.75 la Superbet pentru România – San Marino

ADVERTISEMENT

România se pregătește să încheie preliminariile Cupei Mondiale din 2026, iar în ultimul joc al Grupei H primește vizita modestei formații din San Marino. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de marți, 18 noiembrie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 3.75.

Pontul zilei de marți, 18 noiembrie. Cotă de 3.75 cu care puteți da lovitura la întâlnirea România – San Marino

Duelul dintre România și San Marino este unul doar de palmares, după ce ”tricolorii” au ratat și șansa de a termina pe locul 2 în grupa de calificare. Partida se va disputa pe stadionul ”Ilie Oană” din Ploiești și constituie un prilej pentru Mircea Lucescu de a pregăti barajul din primăvară.

Naționala noastră este cu moralul la pământ după , care ne-a scos din calculele pentru poziția secundă. Cu gândul la ceea ce ne așteaptă în martie, ”tricolorii” se văd nevoiți să bifeze și acest ultim joc.

Cod roșu de goluri la Ploiești

Pentru Bet Builder-ul de la partida România – San Marino am ales cinci pronosticuri care pot aduce bani frumoși. Reprezentativa României vor dori să lase o impresie bună la finalul unei campanii dezamăgitoare și atunci am decis să mizăm pe variantele ”ambele echipe vor avea peste 0.5 cornere” și ”total șuturi pe poartă: peste 9.5”.

Este o partidă în care ”tricolorii” nu ar trebuie să aibă niciun fel de probleme în fața unei formații mai mult decât modeste. Este de așteptat să fie o presiune fantastică la poarta oaspeților și atunci am ales pronosticurile ”total goluri prima repriză: peste 1.5” și ”total goluri: peste 4.5”.

și este de așteptat ca atacantul campioanei FCSB să iasă în evidență și la această partidă. De aceea am hotărât să jucăm ”șuturi pe poartă Daniel Bîrligea: peste 1.5”. Acesta este Bet Builder-ul cu cotă 3.750 de la SUPERBET pentru meciul România – San Marino.

