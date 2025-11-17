Pariuri sportive

Pontul zilei de marți, 18 noiembrie. Bet Builder de cotă 3.75 la Superbet pentru România – San Marino

Cu pontul zilei de marți, 18 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.75 la meciul România - San Marino.
17.11.2025 | 23:15
Pontul zilei de marti 18 noiembrie Bet Builder de cota 375 la Superbet pentru Romania San Marino
Pontul zilei de marți, 18 noiembrie, aduce un câștig fantastic. Sursă foto: Valentin Munteanu/SPORT PICTURES
România se pregătește să încheie preliminariile Cupei Mondiale din 2026, iar în ultimul joc al Grupei H primește vizita modestei formații din San Marino. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de marți, 18 noiembrie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 3.75.

Pontul zilei de marți, 18 noiembrie. Cotă de 3.75 cu care puteți da lovitura la întâlnirea România – San Marino

Duelul dintre România și San Marino este unul doar de palmares, după ce ”tricolorii” au ratat și șansa de a termina pe locul 2 în grupa de calificare. Partida se va disputa pe stadionul ”Ilie Oană” din Ploiești și constituie un prilej pentru Mircea Lucescu de a pregăti barajul din primăvară.

Naționala noastră este cu moralul la pământ după înfrângerea suferită în fața Bosniei, care ne-a scos din calculele pentru poziția secundă. Cu gândul la ceea ce ne așteaptă în martie, ”tricolorii” se văd nevoiți să bifeze și acest ultim joc.

Cod roșu de goluri la Ploiești

Pentru Bet Builder-ul de la partida România – San Marino am ales cinci pronosticuri care pot aduce bani frumoși. Reprezentativa României vor dori să lase o impresie bună la finalul unei campanii dezamăgitoare și atunci am decis să mizăm pe variantele ”ambele echipe vor avea peste 0.5 cornere” și ”total șuturi pe poartă: peste 9.5”.

Este o partidă în care ”tricolorii” nu ar trebuie să aibă niciun fel de probleme în fața unei formații mai mult decât modeste. Este de așteptat să fie o presiune fantastică la poarta oaspeților și atunci am ales pronosticurile ”total goluri prima repriză: peste 1.5” și ”total goluri: peste 4.5”.

Pontul zilei marți 18 noiembrie

Unul dintre cei mai buni jucători români în înfrângerea de la Zenica a fost Daniel Bîrligea și este de așteptat ca atacantul campioanei FCSB să iasă în evidență și la această partidă. De aceea am hotărât să jucăm ”șuturi pe poartă Daniel Bîrligea: peste 1.5”. Acesta este Bet Builder-ul cu cotă 3.750 de la SUPERBET pentru meciul România – San Marino.

  • 3.45 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul ”total cornere: peste 12.5” la meciul Farul – FC Botoșani

