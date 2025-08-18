Pariuri sportive

Pontul zilei de marți, 19 august, din SuperLiga. Profit fabulos pe campiona sezonului 25/26

Cu pontul zilei de marți, 19 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost pe campioana sezonului 25/26 din SuperLiga României
FANATIK
18.08.2025 | 23:15
Pontul zilei de marti 19 august din SuperLiga Profit fabulos pe campiona sezonului 2526
În pontul zilei de marți vom paria pe câștigătoarea SuperLigii din sezonul 25/26. Foto: Colaj FANATIK

Noul sezon de SuperLiga aprinde speranțele din nou în fanii fotbalului. Echipele care se vor lupta la titlu sunt, cel mai probabil, cele trei din fiecare an: FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj, însă nu este exclus ca sezonul 2025/2026 să ne ofere o surpriză. Pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET, dacă vor miza pe campioana noului sezon de SuperLiga României.

Cine va câștiga SuperLiga României? Pentru pontul zilei de marți, 19 august, vom paria pe echipa ce va încheia play-off-ul 25/26 pe prima poziție

SuperLiga României și-a încheiat etapa cu numărul șase, însă competiția este departe de a se termina, iar cei de la Superbet știu acest lucru cel mai bine. Tocmai din acest motiv, cu toate că a adunat doar 5 puncte din 18 posibile, FCSB continuă să fie favorită la câștigarea titlului.

În urmă cu un an, „roș-albaștrii” se aflau într-o situație similară. Punctele erau puține, iar diferența față de Universitatea Craiova era deja de 9 puncte. Până în acest moment, diferența între olteni și campioana României este de 11 puncte, însă titlul se decide, de cele mai multe ori, în play-off.

CFR Cluj, cu un debut la fel de slab ca cel al lui FCSB, este în topul trei al favoritelor, depășită, totuși, de Universitatea Craiova. Experiența lui Dan Petrescu și-ar putea spune cuvântul în rezultatele clujenilor, iar acest lucru va depinde foarte mult și de rezultatul lor din play-off-ul Conference League.

Ne poate aștepta o surpriză în sezonul 2025/2026? Cine poate veni din spate

Este foarte greu ca prezența echipelor din play-off să fie diferită de cea din sezonul anterior, însă nu imposibil. Două echipe care par a avea pretenții în acest debut de sezon sunt Farul și UTA, ambele cu cote uriașe la câștigarea campionatului.

Rapid este singura echipă care se apropie, din punct de vedere al cotei, de cei trei coloși ce au dominat podiumul ultimelor sezoane. Pentru un triumf al giuleștenilor, cota oferită de Superbet este 8.00, însă, deși au început foarte bine campionatul, jocul echipei lui Costel Gâlcă nu promite foarte multe pentru un moment.

Pentru o surpriză reușită de Dinamo sau ”U” Cluj cotele deja sunt astronomice, iar pariorii ar avea șansa să-și mărească miza pariată de 30 de ori. Fiind realiști, și având experiența sezonului trecut, suntem de părere că FCSB va reintra în joc odată cu finalizarea tururilor preliminare din cupele europene, așa că vom miza pe un nou sezon al „roș-albaștrilor”, pentru care Superbet ne oferă o cotă de 2.75.

  • 5.00 este cota oferită de Superbet pentru ca CFR să devină campioană, în timp ce pentru Universitatea Craiova avem o cotă de 3.00

