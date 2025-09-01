Pariuri sportive

Pontul zilei de marți, 2 septembrie, din SuperLiga. Mizați pe lupta pentru titlul de campioană și dați lovitura la Superbet

Cu pontul zilei de marți, 2 septembrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe echipa care va câştiga titlul în Superliga.
01.09.2025
În pontul zilei de marți vom paria pe câștigătoarea SuperLigii din sezonul 25/26. FOTO: Colaj FANATIK / Sport Pictures

După primele opt etape din noul sezon de Superligă, Universitatea Craiova este lider, cu 20 de puncte, urmată pe podium de Rapid și Dinamo. Primele două clasate din sezonul precedent, FCSB și CFR Cluj, au un start dificil în noua stagiune și se află în partea de jos a clasamentului. Pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET, dacă vor miza pe campioana noului sezon de SuperLiga României.

Universitatea Craiova, favorită la titlu în Superligă

Universitatea Craiova are un start excelent de sezon în Superligă, cu șase victorii și doar două remize în primele opt runde. Forma arătată până acum de gruparea antrenată de Mirel Rădoi o face pe aceasta principala favorită la titlu, cu o cotă de 2.50. Gruparea din Bănie este urmată de campioana en-titre, FCSB, cu o cotă de 3.50.

„Roș-albaștrii” au însă de recuperat o diferență importantă, având doar 6 puncte la capătul etapei cu numărul 8. A treia favorită la titlu este Rapid, care, deși nu a excelat până acum din punct de vedere al jocului prestat, nu a pierdut nicio partidă. Giuleștenii pregătiți de Costel Gâlcă au o cotă de 4.00 pentru a deveni campioni.

CFR Cluj, out din lupta pentru titlu?

Ca și FCSB, CFR Cluj a obținut doar 6 puncte până acum, iar „feroviarii” speră că își vor reveni sub comanda lui Andrea Mandorlini, care l-a înlocuit pe Dan Petrescu după rezultatul dezastruos din prima manșă a play-off-ului din Conference League, 2-7 cu Hacken. Vicecampioana are o cotă de 15.00 pentru a cuceri titlul.

Prezente în play-off în sezonul precedent, Dinamo și Universitatea Cluj sunt cotate cu 20.00, respectiv 25.00 pentru a câștiga trofeul la finalul stagiunii, în timp ce revelația startului de sezon, UTA, are o cotă de 50.00. Campioana din 2023, Farul Constanța, a început bine noul sezon, sub comanda lui Ianis Zicu, dar mai apoi a suferit trei înfrângeri consecutive și are o cotă de 100.00 la titlu.

Chiar dacă se află în acest moment pe loc de play-off, FC Botoșani are o cotă astronomică să devină campioană, 250.00, la fel ca și Petrolul Ploiești sau FC Hermannstadt. FC Argeș, Oțelul Galați și Unirea Slobozia sunt cotate cu 500.00, în timp ce codașele Metaloglobus și Csikszereda au o cotă de 1500.00.

