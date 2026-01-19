Pariuri sportive

Pontul zilei de marți, 20 ianuarie. Bet Builder de cotă 3.40 la Superbet pentru Inter – Arsenal

Cu pontul zilei de marți, 20 ianuarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.40 la meciul Inter - Arsenal.
FANATIK
19.01.2026 | 23:15
Pontul zilei de marti 20 ianuarie Bet Builder de cota 340 la Superbet pentru Inter Arsenal
Pontul zilei de marți, 20 ianuarie. Bet Builder de cotă 3.40 la Superbet pentru Inter - Arsenal.
Cel mai tare duel al săptămânii din UEFA Champions League se va disputa marți seară, începând cu ora 22:00, la Milano, unde echipa lui Cristi Chivu, Inter, va primi vizita liderului din Premier League, Arsenal. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de marți, 20 ianuarie.

Pontul zilei de marți, 20 ianuarie. Bet Builder de cotă 3.40 la Superbet pentru Inter – Arsenal

Ambele formații au avut un parcurs foarte bun în primele 6 etape din UEFA Champions League. Arsenal este lider, cu maximum de puncte, 18, în timp ce Inter ocupă poziția a 6-a, cu 12 puncte. După un start perfect, cu 4 victorii, „nerazzurrii” au suferit două înfrângeri, în disputele cu Atletico Madrid și Liverpool.

Cele două formații sunt neînvinse în 2026. Trupa pregătită de Cristi Chivu a obținut patru victorii în campionat, înregistrând și o remiză, 2-2 cu Napoli, iar „tunarii” au trei succese și două egaluri în acest an. Ținând cont de miza meciului și de calitatea pe care cele două formații o au în defensivă, ne așteptăm la un duel tensionat și nu foarte spectaculos, așadar primul pronostic pe care vom miza este „Sub 2.5 goluri”.

Duel echilibrat pe San Siro

Arsenal pornește ca favorită prin prisma poziției din clasament, dar Inter va beneficia de avantajul terenului propriu. Suntem de părere că partida de pe San Siro va fi una foarte echilibrată, așadar vom adăuga pe Bet Builder pronosticul „Pauză sau final: egalitate”. Cu 4 reușite în primele 6 etape, Lautaro Martinez este golgheterul Interului în Champions League, iar argentinianul își va dori să înscrie și în acest duel, așadar vom miza pe varianta „Total șuturi pe poartă Lautaro Martinez: peste 0.5”.

În concluzie, pontul zilei de marți de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 3.40 pentru un Bet Builder la meciul Inter – Arsenal, construit pe următoarele selecții: „Sub 2.5 goluri”, „Pauză sau final: egalitate” și „Total șuturi pe poartă Lautaro Martinez: peste 0.5”.

  • 3.30 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul „X” la meciul Inter – Arsenal
