Pontul zilei de marți, 21 aprilie. Cotele pentru câștigarea titlului în SuperLiga. Cine e favorită la titlu la jumătatea play-off-ului

S-a scurs deja jumătate din play-off, iar lupta la titlu în SuperLiga este mai strânsă ca niciodată. Pariorii au ocazia să facă un profit însemnat la SUPERBET dacă vor alege inspirat câștigătoarea titlului din sezonul 2025-2026.

Pontul zilei de marți, 21 aprilie. Ce cote au echipele din SuperLiga la câștigarea campionatului

Clasamentul pare rupt în acest moment, iar principalele favorite la titlu sunt, fără doar și poate, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Oltenii au învins-o pe Rapid în ultima etapă și le-au spulberat giuleștenilor orice speranță la titlu, deși jucătorii continuă să fie încrezători.

, iar podiumul este completat de CFR Cluj, care are cu cinci puncte mai puțin. Bookmakerii văd totuși o luptă în trei, iar „feroviarii”, deși au o cotă mare, nu sunt total excluși de la titlu. Universitatea Craiova este principala favorită, cu cota 2.20, iar Universitatea Cluj are o cotă de 2.30 la câștigarea campionatului. Vecinii din Cluj, de la CFR, sunt cotați cu 5.50 la un nou titlu de campioană.

Rapid, Dinamo și FC Argeș nu mai au nicio șansă! Cote uluitoare la câștigarea campionatului

Doar 15 puncte au mai rămas în joc, iar pentru FC Argeș, Dinamo și Rapid pare că va fi imposibil să mai câștige campionatul, chiar și dacă una dintre cele trei va aduna maximum de puncte în ultimele cinci meciuri. Deși , SUPERBET oferă o cotă uriașă pentru Rapid, de 75.00, la câștigarea trofeului, fiind la șapte puncte față de lider și situată pe locul 4.

Dinamo și FC Argeș nu au arătat foarte multe în acest play-off, însă s-au descurcat mai bine decât Rapid, iar echipa patronată de Dan Șucu riscă să piardă chiar și locurile de cupe europene. Dinamo este pe locul 5, la un punct în spatele Rapidului, și are cota 100.00 la câștigarea campionatului, în timp ce FC Argeș, situată pe ultimul loc cu doar 30 de puncte, are cota 200.00.