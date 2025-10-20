Pontul zilei de marți, 21 octombrie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Union Saint-Gilloise – Inter Milano

ADVERTISEMENT

După o etapă foarte interesantă în marile campionate ale Europei, dar și în SuperLiga României, Champions League bate din nou la ușile iubitorilor de fotbal. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4,25 la meciul Union Saint-Gilloise – Inter Milano.

Pontul zilei de marți, 21 octombrie. Cotă de 4.25 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Union Saint-Gilloise – Inter Milano

Foarte multă lume l-a contestat pe Cristi Chivu la începutul acestui sezon Milanezii nu au mai pierdut de șase meciuri, iar în grupa XXL de Liga Campionilor sunt pe poziția a patra cu maximum de puncte după două meciuri și golaveraj 5-0.

De partea cealaltă, belgienii de la Gilloise au început foarte curajos această campanie, învingând PSV-ul lui Man cu scorul de 3-1 în prima etapă. Cu toate astea, diferența de valoare s-a observat în etapa a doua, când Newcastle a zdrobit-o pe campioana Belgiei, aplicându-i un 4-0 categoric.

Deși belgienii au o echipă decentă, suntem de părere că Interul lui Chivu este într-o formă mult prea bună și nu își permite să piardă puncte aici, mai ales că nerrazzuri trebuie să obțină toate cele 12 puncte din meciurile facile pe care le au în primele patru etape, deoarece următoarele patru etape vor veni cu adversari extrem de dificili: Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal și Dortmund. Prima selecție pe Bet Builderul nostru va fi „2 solist”.

Mizăm pe „preferatul lui Chivu”

După trei meciuri ca rezervă, sperăm ca antrenorul român să îi dea șansa lui Francesco Pio să joace din postură de titular în meciul cu Saint Gilloise, fiind un meci mult mai accesibil decât confruntările din Serie A.

Atacantul de 20 de ani este o surpriză plăcută pentru lotul lui Inter, iar el a și reușit să înscrie în acest sezon, deși nu a adunat atât de multe minute, avându-i concurenți pe Thuram, Lautaro Martinez și Bonny. În continuare vom miza pe un gol înscris de Francesco Pio Esposito și pe peste 5.5 șuturi pe poartă ale lui Inter Milano.

În concluzie, pontul zilei de marți, 21 octombrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.25 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Union Saint-Gilloise – Inter Milano cu următoarele selecții: „2 solist”, „Peste 5.5 șuturi pe poartă Inter Milano” și „Francesco Pio Esposito înscrie oricând în meci”.

