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Ediția din 2026 – 2027 de Liga Națiunilor, Liga A, debutează joi, 24 septembrie. Un număr total de 16 echipe de bat pentru marele trofeu, care va fi decis în vara anului viitor. Pontul zilei de marți, 22 septembrie vă oferă cotele celor de la SUPERBET pentru câștigătoarea competiției. Cine este favorita întrecerii.

Pontul zilei de marți, 22 septembrie: 16 echipe se bat pentru marele trofeu

Campioana europeană și mondială en-titre mai vrea încă un trofeu în fotbalul internațional. Deși nu la fel de strălucitoare ca Euro sau Cupa Mondială, Liga Națiunilor devine treptat o competiție luată în calcul de granzi.

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, dar au fost ani în care nu a reprezentat nimic mai mult decât amicale de lux pentru marile echipe naționale. Dar pe măsură ce trec anii, competiția începe să capete prestigiu. Iar lupta pentru trofeu între echipele de Liga A se anunță chiar palpitantă în acest an. 16 naționale fac parte din această divizie de elită, iar acestea au fost împărțite în 4 grupe. Meciurile din faza grupelor au loc în perioada septembrie – noiembrie.

Iată cum arată cele 4 grupe:

Grupa A1: Franța, Italia, Belgia, Turcia

Grupa A2: Germania, Țările de Jos, Serbia, Grecia

Grupa A3: Spania, Croația, Anglia, Cehia

Grupa A4: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara Galilor

Ultimele clasate din fiecare grupă retrogradează în Liga B, iar locurile 3 din fiecare grupă joacă baraj pentru menținerea în primul eșalon valoric. Primele două din fiecare grupă se califică pentru sferturile de finală. Fază care se va disputa în format tur/retur, în martie 2027. Iar cele 4 echipe calificate merg în Nations League Finals, fază a competiției programată în iunie 2027.

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Franța este principala favorită la Superbet, dar Spania, Anglia și Germania se anunță și ele pretendente de top

Spania a dominat fotbalul la nivel de echipe naționale în ultimii ani. SUPERBET oferă cotă 4,00 pentru ca această supremație să se extindă și pentru 2027. Ibericii, care au mai câștigat această competiție în 2023, au acum o grupă cu Anglia, Croația și Cehia. Dar, oarecum surprinzător, Spania nu este văzută de specialiști ca favorita principală a competiției.

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Franța, cu lotul ei plin de staruri, ar avea prima șansă. Cotă 3,75 la SUPERBET pentru ca selecționata să repete succesul pe care l-a obținut în 2021. Grupă cu Italia, Belgia și Turcia pentru „cocoși”. Anglia și Germania sunt celelalte două favorite să ajungă în Nations League Finals. Cotă 5,50, respectiv 6,00 la SUPERBET pentru cele două să câștige trofeul. Germania are o grupă cu Olanda, Serbia și Grecia.

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Top 5 favorite la Liga Națiunilor, conform SUPERBET:

Franța: cotă 3,75 Spania: cotă 4,00 Anglia: cotă 5,50 Germania: cotă 6,00 Portugalia: cotă 9,00

Portugalia, cea mai titrată în această competiție, doar a cincea favorită

Portugalia este singura care s-a impus în două ediții ale Nations League, în 2019 și 2025. Lusitanii, care au o grupă cu Danemarca, Norvegia și Țara Galilor, au primit cotă 9,00 la SUPERBET pentru a se impune și în 2027. Olanda (cotă 13,00), Belgia și Norvegia (cotă 20,00), Italia (cotă 30,00), Danemarca (cotă 40,00), Croația (cotă 50,00), Turcia (cotă 100), Grecia, Serbia (ambele cotă 125), Cehia, Țara Galilor (ambele cotă 200) sunt variantele pe care le pot încerca vânătorii de cote uriașe.