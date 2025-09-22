Pontul zilei de marți, 23 septembrie, din SuperLiga. Cote interesante pentru echipele care vor retrograda la finalul sezonului

A trecut o treime din sezonul regulat al Superligii, iar forma arătată de unele dintre echipe arată că acestea au mari șanse să fie implicate în lupta pentru evitarea retrogradării. Pariorii au șansa să facă un profit consistent la SUPERBET, dacă vor miza pe formațiile care vor ajunge în eșalonul secund.

Pontul zilei de marți, 23 septembrie, aduce cote interesante în lupta pentru evitarea retrogradării

Nou-promovatele Metaloglobus București și Csikszereda Miercurea Ciuc ocupă ultimele două poziții din clasamentul Superligii la finalul etapei 10, iar cele două sunt principalele „favorite” la retrogradare. Gruparea din capitală are o cotă de 1.12, în timp ce ciucanii sunt cotați cu 1.22 pentru a reveni în divizia secundă.

Următoarea candidată este Petrolul Ploiești, care are doar 6 puncte în primele 10 runde, cu o cotă de 4.00. Deși are un start de sezon mult peste așteptări și ocupă în acest moment un loc de play-off, Unirea Slobozia are o cotă de 5.00 să retrogradeze în divizia secundă, fiind urmată de Oțelul Galați, cu 6.00.

Ce cote au FCSB și CFR Cluj la retrogradare după startul dezastruos de sezon

FC Botoșani și FC Argeș se află în zona play-off-ului după 10 runde, însă e greu de crezut că acestea vor reuși să continue acest parcurs excelent, iar ambele sunt cotate cu 15.00 pentru a retrograda în divizia secundă la finalul stagiunii 2025-2026. Aceeași cotă o au și cei de la Hermannstadt.

UTA, formație care a suferit o singură înfrângere până acum sub comanda lui Adrian Mihalcea, are o cotă de 50.00 să ajungă în Liga 2, iar Farul este cotată cu 70.00 să retrogradeze la primul sezon al lui Ianis Zicu pe banca echipei. U Cluj, care a evoluat în play-off în stagiunea precedentă, are o cotă de 250.00 pentru a lua drumul eșalonului secund.

au șanse infime de a retrograda în divizia secundă, fiind cotate cu 1000.00, la fel ca

