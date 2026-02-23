ADVERTISEMENT

Marți, 24 februarie, este o zi cu totul specială pentru Cristi Chivu. Inter, echipa pe care o antrenează, va da piept cu Bodo/Glimt în manșa retur a barajului UEFA Champions League. Noi, cu ajutorul Superbet, am pregătit un Bet Builder interesant pentru pontul zilei.

Pontul zilei de marți, 24 februarie. Bet Builder de cotă 5,75 la Superbet pentru Inter – Bodo/Glimt

Partida se anunță una foarte interesantă. Tensiunea atinge cote înalte, iar Inter e obligată să învingă, întrucât în Norvegia rezultatul a fost suprinzător, scor 1-3 în favoarea lui Bodo/Glimt.

Totuși, formația din Serie A este clar favorită. Nerazzurri au arătat o formă excelentă în campionat și doresc calificarea în optimile competiției. Duelul este cu atât mai important pentru Cristi Chivu,

Noi mergem pe pariul „1 solist” la Inter – Bodo/Glimt, care are cota 1.25 la Superbet. Totodată, elevii lui Cristi Chivu trebuie să câștige la o diferență de minim trei goluri pentru calificarea directă și minim două pentru a duce partida în prelungiri. În condițiile prezentate, am mai adăugat la BetBuilder „Inter – peste 2,5 goluri”, care are o cotă de 1.69.

Presiune uriașă pe Cristi Chivu în Inter – Bodo/Glimt

Cu un stadion arhiplin, Inter trebuie să răstoarne rezultatul surprinzător din tur. .

Prin cele prezentat, suntem de părere că Inter va oferi un joc ofensiv total, cu multa ocazii la poarta norvegienilor. La Superbet avem o cotă bună de 1.72 pentru selecția „Inter – peste 7,5 cornere”.

Totodată, nervii vor fi întinși la maxim în Milano. Cum meciul este decisiv pentru calificarea în optimile UEFA Champions League, ne așteptăm la foarte multe intrări la limita avertismentelor. Selecția „peste 3,5 cartonașe galbene în meci” are cota 1.97 la Superbet.

Astfel, BetBuilderul de la Inter – Bodo/Glimt, însumează o cotă de 5.75 și cu o miză de 100 de lei avem un câștig de 575 de lei.

1 solist – cotă 1,25 oferită de Superbet

Inter – peste 2,5 goluri marcate – cotă 1,69 oferită de Superbet

Inter – peste 7,5 cornere – cotă 1,72 oferită de Superbet

Peste 3,5 cartonașe galbene în meci – cotă 1,97 oferită de Superbet

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.