Pontul zilei de marți, 24 februarie. Bet Builder de cotă 5,75 la Superbet pentru Inter – Bodo/Glimt

Marți, 24 februarie, este o zi cu totul specială pentru Cristi Chivu. Inter, echipa pe care o antrenează, va da piept cu Bodo/Glimt în manșa retur a barajului UEFA Champions League. Noi, cu ajutorul Superbet, am pregătit un Bet Builder interesant pentru pontul zilei.
Partida se anunță una foarte interesantă. Tensiunea atinge cote înalte, iar Inter e obligată să învingă, întrucât în Norvegia rezultatul a fost suprinzător, scor 1-3 în favoarea lui Bodo/Glimt.
Totuși, formația din Serie A este clar favorită. Nerazzurri au arătat o formă excelentă în campionat și doresc calificarea în optimile competiției. Duelul este cu atât mai important pentru Cristi Chivu, spaniolii anunțând că Diego Simeone are deja semnat un precontract cu Inter.
Noi mergem pe pariul „1 solist” la Inter – Bodo/Glimt, care are cota 1.25 la Superbet. Totodată, elevii lui Cristi Chivu trebuie să câștige la o diferență de minim trei goluri pentru calificarea directă și minim două pentru a duce partida în prelungiri. În condițiile prezentate, am mai adăugat la BetBuilder „Inter – peste 2,5 goluri”, care are o cotă de 1.69.
Cu un stadion arhiplin, Inter trebuie să răstoarne rezultatul surprinzător din tur. Cristi Chivu nu va mai menaja niciun titular în duelul cu Bodo/Glimt și va încerca să marcheze cât mai repede.
Prin cele prezentat, suntem de părere că Inter va oferi un joc ofensiv total, cu multa ocazii la poarta norvegienilor. La Superbet avem o cotă bună de 1.72 pentru selecția „Inter – peste 7,5 cornere”.
Totodată, nervii vor fi întinși la maxim în Milano. Cum meciul este decisiv pentru calificarea în optimile UEFA Champions League, ne așteptăm la foarte multe intrări la limita avertismentelor. Selecția „peste 3,5 cartonașe galbene în meci” are cota 1.97 la Superbet.
Astfel, BetBuilderul de la Inter – Bodo/Glimt, însumează o cotă de 5.75 și cu o miză de 100 de lei avem un câștig de 575 de lei.
ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.