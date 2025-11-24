ADVERTISEMENT

După două săptămâni de pauză, spectacolul UEFA Champions League revine în forță, iar pentru pontul zilei de marți, 25 noiembrie, am pregătit, cu ajutorul Superbet, un betbuilder extrem de interesant pe duelul dintre Chelsea și Barcelona.

Pontul zilei de marți, 25 noiembrie, din Champions League. Bet Builder de cotă 4,26 la Superbet pentru Chelsea – Barcelona

Se întâlnesc două echipe în formă bună marți seara în Champions League și se anunță spectacol pe Stamford Bridge. Londonezii vor să producă surpriza și să îi depășească pe catalani în clasamentul general. Barcelona, totuși, a demonstrat forță ofensivă în acest sezon.

Noi credem că Barcelona nu va pierde , așa că mergem pe selecția șansă dublă X2 în betbuilderul construit alături de Superbet. Cota este de 1,62. Catalanii, deși joacă în deplasare, par să plece cu o șansă în plus.

Chelsea – Barcelona, meciul serii în UEFA Champions League

De asemenea, ne așteptăm la un meci încrâncenat, cu multe fragmentări iar adversarii ar putea fi nevoiți să recurgă la multe faulturi. Din acest motiv, adăugăm pe bilet și selecția total faulturi peste 24,5, cu o cotă de 1,88.

Pare genul de meci în care spectacolul este garantat și e greu de crezut că vom avea o partidă săracă în reușite. Credem că se va marca mult și mergem pe selecția total goluri peste 2,5, cu o cotă de 1,40, una destul de sigură.

În concluzie, pentru pontul zilei de marți în UEFA Champions League, combinăm trei selecții din betbuilderul pregătit alături de Superbet: șansa dublă X2 la Chelsea – Barcelona, cu o cotă de 1,62, peste 24,5 faulturi în meci, cotă 1,88, și peste 2,5 goluri total, cotă 1,40. Toate incluse pe același bilet ne oferă o cotă finală de aproximativ 4,26, numai bună pentru un câștig de 426 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.