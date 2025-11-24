Pariuri sportive

Pontul zilei de marți, 25 noiembrie, din Champions League. Bet Builder de cotă 4,26 la Superbet pentru Chelsea – Barcelona

Cu pontul zilei de marți, 25 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4,26 la meciul Chelsea - FC Barcelona.
FANATIK
24.11.2025 | 22:14
Pontul zilei de marti 25 noiembrie din Champions League Bet Builder de cota 426 la Superbet pentru Chelsea Barcelona
Pontul zilei de marți, 25 noiembrie, din Champions League. Bet Builder de cotă 4,26 la Superbet pentru Chelsea - Barcelona
ADVERTISEMENT

După două săptămâni de pauză, spectacolul UEFA Champions League revine în forță, iar pentru pontul zilei de marți, 25 noiembrie, am pregătit, cu ajutorul Superbet, un betbuilder extrem de interesant pe duelul dintre Chelsea și Barcelona.

Pontul zilei de marți, 25 noiembrie, din Champions League. Bet Builder de cotă 4,26 la Superbet pentru Chelsea – Barcelona

Se întâlnesc două echipe în formă bună marți seara în Champions League și se anunță spectacol pe Stamford Bridge. Londonezii vor să producă surpriza și să îi depășească pe catalani în clasamentul general. Barcelona, totuși, a demonstrat forță ofensivă în acest sezon.

ADVERTISEMENT

Noi credem că Barcelona nu va pierde meciul de la Londra, așa că mergem pe selecția șansă dublă X2 în betbuilderul construit alături de Superbet. Cota este de 1,62. Catalanii, deși joacă în deplasare, par să plece cu o șansă în plus.

Chelsea – Barcelona, meciul serii în UEFA Champions League

De asemenea, ne așteptăm la un meci încrâncenat, cu multe fragmentări. Cele două echipe practică un fotbal tehnic, iar adversarii ar putea fi nevoiți să recurgă la multe faulturi. Din acest motiv, adăugăm pe bilet și selecția total faulturi peste 24,5, cu o cotă de 1,88.

ADVERTISEMENT
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Digi24.ro
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”

Pare genul de meci în care spectacolul este garantat și e greu de crezut că vom avea o partidă săracă în reușite. Credem că se va marca mult și mergem pe selecția total goluri peste 2,5, cu o cotă de 1,40, una destul de sigură.

ADVERTISEMENT
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav...
Digisport.ro
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România

În concluzie, pentru pontul zilei de marți în UEFA Champions League, combinăm trei selecții din betbuilderul pregătit alături de Superbet: șansa dublă X2 la Chelsea – Barcelona, cu o cotă de 1,62, peste 24,5 faulturi în meci, cotă 1,88, și peste 2,5 goluri total, cotă 1,40. Toate incluse pe același bilet ne oferă o cotă finală de aproximativ 4,26, numai bună pentru un câștig de 426 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

Biletul zilei la pariuri, luni, 24 noiembrie 2025. Câștig de 402 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, luni, 24 noiembrie 2025. Câștig de 402 lei cu fotbal
Pontul zilei de duminică, 23 noiembrie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de duminică, 23 noiembrie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru CFR Cluj – Rapid
Biletul zilei la pariuri, duminică, 23 noiembrie 2025. Câștig de 560 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, duminică, 23 noiembrie 2025. Câștig de 560 lei cu fotbal din Spania
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cristi Borcea se implică în lupta pentru Primăria Capitalei! Fostul patron de la...
iamsport.ro
Cristi Borcea se implică în lupta pentru Primăria Capitalei! Fostul patron de la Dinamo a pariat totul pe favoritul său
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!