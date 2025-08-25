Am avut parte de un început tare de sezon în Superliga și deja am avut parte de câteva surprize. Pe „pontul zilei” de la Superbet analizăm lupta pentru calificarea în play-off. Deja se anunță câteva pretendente serioase.

Pontul zilei de marți, 26 august, din SuperLiga. Bătălie acerbă pentru un loc în play-off-ul Superligii

, sunt în criză. Campioana României e cotată totuși cu 1,05 la Superbet să termine în top 6, deși, pe moment, echipa patronată de Gigi Becali ocupă locul 6 în Superliga României. Aceeași cotă o au și ardelenii.

De asemenea, alte două echipe par deja sigure de prezența în play-off-ul Superligii României. Universitatea Craiova are cota 1,02, iar Rapid – 1,10.

Dinamo și U Cluj, șanse egale să prindă un loc în playoff

Dinamo și Universitatea Cluj, cele două echipe care au impresionat în stagiunea precedentă, sunt cotate cu 1,65 la Superbet să intre și în această stagiune în play-off. Totuși, cele două scârțâie în acest debut de campionat și ar putea apărea surprize neplăcute pentru fani.

De asemenea, UTA Arad, una dintre puținele echipe încă neînvinse în campionat, se anunță ca o candidată serioasă pentru un loc în play-off-ul Superligii României. Adrian Mihalcea a reușit o treabă excelentă, iar la Superbet echipa sa are cota 2,40 să intre în top 6.

În schimb, Farul lui Ianis Zicu are doar cota 3 să prindă un loc în top 6. Constănțenii nu arată foarte bine și ar putea fi probleme serioase. În orice caz, deja lupta se anunță una aprigă pentru play-off-ul Superligii României.

Hermannstadt și Petrolul Ploiești ar putea produce surpriza. Cele două au cota 5,5, respectiv 6, să prindă un loc în play-off. Ambele au un start cel puțin bun de sezon, iar suporterii speră la un sezon istoric.