Pariuri sportive

Pontul zilei de marți, 26 august, din SuperLiga. Bătălie acerbă pentru un loc în play-off-ul Superligii

Cu pontul zilei de marți, 26 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost la categoria echipelor calificate în play-off.
FANATIK
25.08.2025 | 23:43
Pontul zilei de marti 26 august din SuperLiga Batalie acerba pentru un loc in playofful Superligii
Pontul zilei de marți, 16 august, din SuperLiga. Bătălie acerbă pentru un loc în play-off-ul Superligii

Am avut parte de un început tare de sezon în Superliga și deja am avut parte de câteva surprize. Pe „pontul zilei” de la Superbet analizăm lupta pentru calificarea în play-off. Deja se anunță câteva pretendente serioase.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de marți, 26 august, din SuperLiga. Bătălie acerbă pentru un loc în play-off-ul Superligii

FCSB și CFR Cluj, primele două clasate în stagiunea precedentă, sunt în criză. Campioana României e cotată totuși cu 1,05 la Superbet să termine în top 6, deși, pe moment, echipa patronată de Gigi Becali ocupă locul 6 în Superliga României. Aceeași cotă o au și ardelenii.

De asemenea, alte două echipe par deja sigure de prezența în play-off-ul Superligii României. Universitatea Craiova are cota 1,02, iar Rapid – 1,10. Ambele au un start foarte bun de sezon și e greu de crezut că vor rata top 6.

ADVERTISEMENT

Dinamo și U Cluj, șanse egale să prindă un loc în playoff

Dinamo și Universitatea Cluj, cele două echipe care au impresionat în stagiunea precedentă, sunt cotate cu 1,65 la Superbet să intre și în această stagiune în play-off. Totuși, cele două scârțâie în acest debut de campionat și ar putea apărea surprize neplăcute pentru fani.

De asemenea, UTA Arad, una dintre puținele echipe încă neînvinse în campionat, se anunță ca o candidată serioasă pentru un loc în play-off-ul Superligii României. Adrian Mihalcea a reușit o treabă excelentă, iar la Superbet echipa sa are cota 2,40 să intre în top 6.

ADVERTISEMENT
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de...
Digi24.ro
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone

În schimb, Farul lui Ianis Zicu are doar cota 3 să prindă un loc în top 6. Constănțenii nu arată foarte bine și ar putea fi probleme serioase. În orice caz, deja lupta se anunță una aprigă pentru play-off-ul Superligii României.

ADVERTISEMENT
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost...
Digisport.ro
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani

Hermannstadt și Petrolul Ploiești ar putea produce surpriza. Cele două au cota 5,5, respectiv 6, să prindă un loc în play-off. Ambele au un start cel puțin bun de sezon, iar suporterii speră la un sezon istoric.

Biletul zilei la pariuri, luni, 25 august 2025. Câștig de 661 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, luni, 25 august 2025. Câștig de 661 de lei cu fotbal
Pontul zilei de duminică, 24 august, din SuperLiga. Cotă de 4.32 de la...
Fanatik
Pontul zilei de duminică, 24 august, din SuperLiga. Cotă de 4.32 de la Superbet pentru meciul FCSB – FC Argeș
Biletul zilei la pariuri, duminică, 24 august 2025. Câștig de aproximativ 400 de...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, duminică, 24 august 2025. Câștig de aproximativ 400 de lei cu fotbal
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ce i-au strigat, de fapt, fanii din tribună lui Mirel Rădoi: 'De asta...
iamsport.ro
Ce i-au strigat, de fapt, fanii din tribună lui Mirel Rădoi: 'De asta a dat cu pumnul!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!