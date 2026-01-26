Pontul zilei de marți, 27 ianuarie. Cotele de calificare în play-off ale echipelor din SuperLiga. Ce șanse au acum FCSB și CFR Cluj

ADVERTISEMENT

Sezonul regulat se apropie de final, iar calculele la calificarea în play-off se intensifică. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o selecție dintre cotele echipelor din SuperLiga la accederea în primele 6.

Ce cote au echipele din SuperLiga la calificarea în play-off

Un nou sezon competițional plin de suspans în SuperLiga, unde clasamentul de anul acesta arată total diferit față de cel din anii precedenți. Multe echipe cu nume importante se regăsesc acum în lupta pentru calificarea în play-off, nu pentru titlu.

FC Botoșani, și nu a fost o prezență obișnuită în primele 6 în ultimii ani, are însă cele mai mari șanse să ajungă în play-off, având o cotă de 1.50 la SUPERBET.

FC Argeș, revelația acestui sezon, este următoarea „favorită” să pășească în play-off, cu o cotă de 1.70. U Cluj, care a jucat în premieră anul trecut în play-off, are o cotă de 2.3o pentru a reușit din nou aceeași performanță. UTA și Oțelul vin din spate cu cote de 2.75, respectiv 3.20.

Ce șanse au FCSB și CFR Cluj să ajungă în play-off

Cele mai interesante nume care luptă însă pentru calificarea în play-off sunt echipele care au dus lupte grele pentru titlu în ultimii ani, FCSB și CFR Cluj. Cele două s-au întâlnit duminică, 25 ianuarie,

Grație acestui succes, echipa lui Daniel Pancu și-a ridicat privirea către play-off, iar cota celor de la CFR Cluj pentru atingerea acestui obiectiv este de 1.75. În cazul celor de la FCSB, campioana en-titre, 2.50 este cota din acest moment pentru calificarea în play-off.