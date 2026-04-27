Pontul zilei de marți, 28 aprilie. Cotele pentru clasarea pe primele două locuri în SuperLiga. Cine sunt favoritele

Cu pontul zilei de marți, 28 aprilie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe una dintre cotele pentru echipele care pot ocupa primele două locuri la finalul sezonului.
FANATIK
27.04.2026 | 23:15
Pontul zilei de marți este realizat pe baza cotelor la clasarea pe primele două locuri din SuperLiga României. Foto: Sportpictures.eu
S-a scurs deja jumătate din play-off, iar lupta la titlu în SuperLiga este mai strânsă ca niciodată. În actualul context, cu multe rezultate imprevizibile și răsturnări de poziții în clasament, este interesant cine va ocupa la final primele două locuri. Pariorii au ocazia să facă un profit însemnat la SUPERBET dacă vor alege inspirat echipele care vor încheia sezonul 2025-2026 în primele două locuri.

Pontul zilei de marți, 28 aprilie. Cine sunt echipele cu cele mai mari cote să termine sezonul din SuperLiga pe primele două locuri

Actualul sezon din SuperLiga este unul extrem de spectaculos. Plecând de la faptul că FCSB a ratat play-off-ul în premieră și până la disputarea titlului între 3 echipe, după victoria CFR-ului în fața rivalei U Cluj, stagiunea actuală oferă surpriză după surpriză. Microbiștii din România au parte constant de acțiune, emoții și nervi, iar finalul se sezon se anunță unul imprevizibil.

Cea mai bine cotată echipă să se claseze pe primele două locuri este Universitatea Craiova, care are 1.25 pentru acest pronostic la SUPERBET. Oltenii au trei scenarii pentru titlu, însă clasarea pe unul dintre primele două locuri este extrem de realizabilă chiar și în acest moment. Următoarea echipă cu șanse mari să se claseze pe primele două poziții este revelația U Cluj. Chiar dacă ultimele două meciuri au însemnat două eșecuri, elevii lui Cristiano Bergodi au forța necesară să își revină, având o cotă de 1.55 pentru un asemenea pronostic. Și CFR Cluj a intrat în calcule pentru un pronostic de acest gen după ultimele rezultate, cota „feroviarilor” fiind 1.70.

Dinamo, Rapid și FC Argeș nu mai au nicio șansă! Cote uluitoare la clasarea în primele două

Lucrurile arată total diferit pentru celeilalte 3 componente ale play-off-ului. Dinamo a învins Rapid cu 3-1 în runda a 6-a, însă cota pentru clasarea pe primele două locuri este totuși una mare, 15.00, mai exact. Giuleștenii s-au îndepărtat și mai mult de un asemenea obiectiv, având o cotă de 25.00 după eșecul categoric suferit în fața rivalei din „Ștefan cel Mare”.

FC Argeș, echipa care a surprins pe toată lumea prin calificarea în play-off din postura echipei nou-promovate, a început furibund această fază de campionat, însă treptat a mai scăzut din turație. Cota pentru ca piteștenii să se claseze la final de sezon pe primele două locuri este de 100.00.

